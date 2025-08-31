EMPREGO

Concursos para Polícia Civil têm mais de 3 mil vagas e salários que chegam a R$ 26,9 mil

Maior remuneração é ofertada no Rio de Janeiro

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:00

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Concursos para a Polícia Civil em diversos estados do Brasil somam mais de 3 mil vagas imediatas, além de cadastro reserva, e oferecem salários que variam entre R$ 1.729,10 e R$ 26.981,77.

Entre os editais já publicados ou com etapas avançadas, estão os das Polícias Civis do Espírito Santo (PC ES), Piauí (PC PI) e Rio Grande do Sul (PC RS), todos com banca definida. Outros estados, como Bahia, Maranhão, Tocantins, Pará e Rio de Janeiro, estão em fase de comissão formada, o que indica que os editais podem sair em breve.

A maior remuneração entre os concursos em andamento é a da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ), que oferece salários de R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77, dependendo do cargo. O concurso terá 414 vagas e está com comissão formada.

O maior quantitativo de vagas é da Polícia Civil do Espírito Santo (PC ES), que vai abrir 1.000 vagas para Oficial Investigador de Polícia (OIP), com exigência de nível superior e remuneração inicial de R$ 8.171,62.

A Polícia Civil da Bahia (PC BA) também se prepara para um novo edital. O concurso está com comissão formada e deve ofertar mais de mil vagas para delegado e investigador. A remuneração, com base no último edital, varia de R$ 4.873,18 a R$ 13.032,44.

Confira ranking com maiores salários para PC:

1. PC RJ (Rio de Janeiro) – Status: comissão formada; Cargos: delegado, perito criminal, perito legista, piloto policial; Formação: superior; Vagas: 414; Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77.

2. PC MA (Maranhão) – Status: comissão formada; Cargos: delegado, investigador, escrivão, perícia; Formação: superior; Vagas: a definir; Salário: R$ 2.895,15 a R$ 21.510,76.

3. PC RS (Rio Grande do Sul) – Status: banca definida (Fundatec); Cargos: agente (escrivão e inspetor), delegado; Formação: superior; Vagas: 750; Salário: R$ 6.748,84 a R$ 21.574,35.

4. PC PI (Piauí) – Status: banca definida (FGV); Cargos: oficial investigador de polícia, perito criminal, delegado; Formação: superior; Vagas: 400; Salário: R$ 7.472,28 a R$ 21.350,52.

5. PC PR (Paraná) – Status: comissão formada; Cargos: delegado, agente de polícia, papiloscopista; Formação: superior; Vagas: a definir; Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42.

6. PC DF (Distrito Federal) – Status: autorizado; Cargos: perito criminal, perito médico-legista, papiloscopista; Formação: superior; Vagas: 105 + cadastro reserva; Salário: R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24.

7. PC TO (Tocantins) – Status: comissão formada; Cargos: diversos; Formação: superior; Vagas: 381 + 71 cadastro reserva; Salário: R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60.

8. PC BA (Bahia) – Status: comissão formada; Cargos: delegado, investigador; Formação: superior; Vagas: mais de 1.000; Salário: R$ 4.873,18 a R$ 13.032,44.

9. PC ES (Espírito Santo) – Status: banca definida (IBADE); Cargos: oficial investigador de polícia; Formação: superior; Vagas: 1.000; Salário: R$ 8.171,62.