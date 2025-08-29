EMPREGO

Inscrições para processo seletivo da UEPA com 69 vagas encerram nesta sexta (29)

Seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular e entrevista

Esther Morais

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:34

Universidade Estadual do Pará (UEPA) Crédito: David Alves/AG PA

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) encerra nesta sexta-feira (29) o edital para contratação de profissionais para diversos cargos temporários. Ao todo, são 69 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição.

O processo terá três fases: inscrição, análise curricular e entrevista por vídeo chamada via WhatsApp. Para cargos com exigência de nível superior, a remuneração pode chegar a R$ 2.653,22.

O contrato administrativo terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O resultado final do certame está previsto para 23 de setembro de 2025

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos e localidades:



Ananindeua: Agente Administrativo A (2 vagas); Artífice de Manutenção (1 vaga); Motorista (1 vaga);

Barcarena: Técnico A Pedagogia (1 vaga);

Belém: Agente Administrativo A (10 vagas); Auxiliar de Serviços (1 vaga); Auxiliar de Serviços Modelagem e Impressão 3D (1 vaga); Técnico A Analista TIC/Desenvolvimento de Sistemas (2 vagas); Técnico A Analista TIC/Infraestrutura de Rede (1 vaga); Técnico A Biologia (1 vaga); Técnico A Comunicação Social (3 vagas); Técnico A Designer (1 vaga); Técnico A Enfermagem (1 vaga); Técnico A Engenharia Ambiental (1 vaga); Técnico A Fisioterapia (1 vaga); Técnico A Pedagogia (4 vagas); Técnico A Psicologia (5 vagas); Técnico A Relações Internacionais (1 vaga); Técnico A Serviço Social (1 vaga); Técnico A - Tradutor e Intérprete de Libras (2 vagas); Técnico de Enfermagem - Nível Médio Profissionalizante (2 vagas);

Cametá: Técnico em Informática - Nível Médio Profissionalizante (1 vaga);

Castanhal: Motorista (1 vaga);

Conceição do Araguaia: Técnico A Psicologia (1 vaga);

Igarapé-Açu: Auxiliar de Serviços (1 vaga); Motorista (1 vaga);

Marabá: Técnico A Pedagogia (2 vagas); Técnico de Laboratório - Nível Médio Profissionalizante (1 vaga);

Moju: Artífice de Manutenção (1 vaga); Técnico A Pedagogia (1 vaga); Técnico em Informática - Nível Médio Profissionalizante (1 vaga);

Paragominas: Técnico A Pedagogia (1 vaga); Técnico de Laboratório - Nível Médio Profissionalizante (1 vaga);

Parauapebas: Agente Administrativo A (4 vagas); Artífice de Manutenção (1 vaga); Motorista (1 vaga); Técnico A Pedagogia (1 vaga); Técnico de Laboratório - Nível Médio Profissionalizante (1 vaga); Técnico em Informática - Nível Médio Profissionalizante (1 vaga);

Redenção: Artífice de Manutenção (1 vaga);

Salvaterra: Técnico A Biblioteconomia (1 vaga); Técnico A Pedagogia (1 vaga);