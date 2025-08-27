Acesse sua conta
Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 7,8 mil

Inscrições estão abertas até o dia 4 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:45

Crato, Ceará Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Crato, cidade localizada no Ceará, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher centenas de cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior para as secretarias municipais. Os salários são de até R$ 7,8 mil.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da prefeitura até o dia 4 de setembro. No edital, não há menção à taxa de inscrição, sendo requisito para se inscrever a entrega de documentos oficiais, como RG, CPF, certificado de quitação de obrigações militares e eleitorais, bem como a comprovação da titulação mínima exigida.

Entre as funções previstas estão ajudante de carga e descarga, secretário escolar, técnicos de informática, motoristas, cuidadores escolares, além de profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas e farmacêuticos. Há também oportunidades nas áreas de assistência social, esportes, infraestrutura e meio ambiente.

A aplicação da prova objetiva ocorrerá no dia 14 de setembro. Segundo o edital, o processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As contratações ocorrerão conforme a necessidade das secretarias, com vínculo de até dois anos. Os salários vão de R$ 1,5 mil a R$ 7,8 mil.

