SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho

Inscrições seguem até 7 de janeiro de 2026 e incluem formações em biotecnologia, energia renovável e modelagem digital na construção civil

  Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • M

  Estúdio Correio

  Marília Gabriela Cruz

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:00

Laboratório de Biotecnologia do SENAI Bahia
Laboratório de Biotecnologia do SENAI Bahia Crédito: Divulgação

Estão abertas até o dia 7 de janeiro de 2026 as inscrições para o programa de bolsas gratuitas dos cursos presenciais e semipresenciais do SENAI Bahia. São 1.127 bolsas destinadas a candidatos que tenham obtido média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em uma das edições de 2020 a 2024.

Novos cursos SENAI

A tendência para o mercado de trabalho no futuro próximo é a digitalização das empresas, principalmente da indústria, que está entrando na era 4.0, o que exige coletar, armazenar e processar dados em alto volume. A partir dessa tendência, temos cursos altamente aderentes a essa nova demanda de conectividade nas empresas

gerente da Unidade do SENAI de Feira de Santana, 

Antonyony Santana

Entre as novidades para o ano que vem estão os cursos técnicos semipresenciais de Modelagem Digital na Construção Civil, disponíveis em Feira de Santana e no SENAI Dendezeiros (Salvador); Sistemas de Energia Renovável, oferecido em Juazeiro e no SENAI Dendezeiros; e Biotecnologia, com turmas em Lauro de Freitas, Feira de Santana e no SENAI Cimatec.

“O curso de modelagem digital na construção civil dá todo o suporte à cadeia da construção civil, desde o projeto até a concepção das obras. Já o curso técnico em biotecnologia visa atender a uma demanda crescente da indústria, tanto nas áreas químicas e farmacêuticas quanto em outros segmentos correlatos”, acrescenta.

São 22 opções de cursos técnicos em áreas com alta demanda do mercado de trabalho, entre eles Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais e o curso de Sistemas de Energia Renovável.

“A área de renováveis é mais um campo que segue em ascensão, com inúmeras oportunidades de trabalho. O SENAI já oferta um curso técnico voltado a essas tecnologias de ampliação das fontes de geração de energia, assim como aos processos otimizados de distribuição e controle de sistemas”, comenta Antonyony Santana.

Os cursos têm duração de 18 a 24 meses, e as aulas terão início no dia 2 de fevereiro de 2026. O Processo Seletivo 2026.1 conta, ao todo, com 5.617 vagas distribuídas em 15 cidades baianas. As bolsas integrais fazem parte do Programa de Bolsas de Estudo SENAI Bahia, voltado a estudantes de baixa renda que atendam aos requisitos previstos no regulamento do processo seletivo.

Os candidatos que não se enquadram nos critérios de gratuidade podem ingressar como alunos pagantes, com tarifa promocional na primeira mensalidade no valor de R$ 79,90, durante o mesmo período. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site tecnico.senaibahia.com.br, onde também está disponível o edital completo. Mais informações na Central de Atendimento do SENAI Bahia, pelo telefone (71) 3534-8090.

Novas carreiras

Por que a área de Biotecnologia é uma carreira promissora?

Estudos apontam competências em biotecnologia como um dos vetores de inovação e geração de novas profissões. Além disso, as exigências por sustentabilidade e regulamentação vêm demandando soluções biotecnológicas para mitigação da poluição, tratamento de resíduos, produção sustentável e segurança alimentar, estabelecendo um campo de trabalho sólido e crescente

Sérgio Martins,

gerente da Unidade Lauro de Freitas

A atuação envolve a aplicação de organismos vivos e sistemas biológicos na indústria, na saúde, no agronegócio e no meio ambiente, com foco prático em laboratório, análise microbiológica, genética e controle de qualidade. A formação em Biotecnologia dura, em média, de 1,5 a 2 anos, oferecendo boas perspectivas nas áreas de pesquisa e produção de vacinas, alimentos e fármacos.

“A transição global para uma economia sustentável torna a biotecnologia essencial no desenvolvimento de soluções para processos industriais de baixo carbono, produção de biocombustíveis, bioinsumos agrícolas e produtos biofarmacêuticos, o que coloca a área no cerne das transformações tecnológicas previstas pelo Mapa da Indústria”, reforça Sérgio Martins.

SERVIÇO

Processo Seletivo 2026.1 – Cursos Técnicos SENAI Bahia

Inscrições para bolsas gratuitas: até o dia 7 de janeiro de 2026

Demais candidatos – valor promocional: primeira mensalidade por R$ 79,90

Informações e inscrições: tecnico.senaibahia.com.br

Central de Atendimento: (71) 3534-8090

