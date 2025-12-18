Acesse sua conta
IBGE vai abrir 39 mil vagas para novos censos; veja detalhes sobre edital

Vagas são para Censo Agropecuário 2025 e levantamento da população de rua

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:56

O governo federal liberou a contratação temporária de 39.108 profissionais para reforçar as equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dois levantamentos nacionais de grande porte: o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e o Censo da População em Situação de Rua.

A autorização consta em portaria conjunta publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17), assinada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento. O ato permite que o IBGE realize admissões por tempo determinado, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme estabelece a legislação.

IBGE vai ter 39 mil vagas

As oportunidades estão distribuídas em oito funções diferentes, com predominância para o cargo de recenseador, responsável pela coleta direta das informações. Somente para essa função, estão previstas 27.330 vagas, que representam a maior parte do total autorizado.

Ainda de acordo com a portaria, os custos das contratações serão cobertos pelo orçamento do próprio instituto, classificados como “Outras Despesas Correntes”, e estarão condicionados à apresentação de declaração de adequação orçamentária e financeira.

O ingresso dos profissionais dependerá de aprovação em processo seletivo simplificado, que deverá ter ampla divulgação. O IBGE terá até seis meses para publicar o edital com as regras e prazos de inscrição. As remunerações e demais condições de trabalho serão definidas pelo próprio instituto, em conformidade com as normas legais em vigor.

