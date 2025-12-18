PRÊMIOS MILIONÁRIOS

Confira todos os resultados da Mega da Virada desde a 1ª edição

Concurso começou em 2009

Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:27

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena realizado sempre no dia 31 de dezembro e se consolidou como o sorteio mais aguardado do calendário das loterias brasileiras. Desde a primeira edição, em 2009, o prêmio não acumula e costuma bater recordes de arrecadação e valor pago aos ganhadores.

Confira abaixo todos os números sorteados na Mega da Virada desde a 1ª edição:

2024 – 01, 17, 19, 29, 50 e 57

2023 – 21, 24, 33, 41, 48 e 56

2022 – 04, 05, 10, 34, 58 e 59

2021 – 12, 15, 23, 32, 33 e 46

2020 – 17, 20, 22, 35, 41 e 42

2019 – 03, 35, 38, 40, 57 e 58

2018 – 05, 10, 12, 18, 25 e 33

2017 – 03, 06, 10, 17, 34 e 37

2016 – 05, 11, 22, 24, 51 e 53

2015 – 02, 18, 31, 42, 51 e 56

2014 – 01, 05, 11, 16, 20 e 56

2013 – 20, 30, 36, 38, 47 e 53

2012 – 14, 32, 33, 36, 41 e 52

2011 – 03, 04, 29, 36, 45 e 55

2010 – 02, 10, 34, 37, 43 e 50

2009 – 10, 27, 40, 46, 49 e 58

Mega da Virada 2025

A Mega da Virada chega em 2025 como o concurso mais aguardado do ano. O sorteio acontece em 31 de dezembro e concentra um prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que pode crescer conforme a arrecadação das apostas.

O montante elevado é resultado de uma mudança nas regras de distribuição da premiação. A legislação ampliou o percentual destinado à faixa principal, aumentando significativamente o valor pago a quem acertar as seis dezenas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão, caso a arrecadação atinja patamar recorde até o dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

A aposta mínima segue o padrão da Mega-Sena. O jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante.

Aposta simples (6 números): R$ 6,00

Quanto mais dezenas marcadas, maior o valor do jogo e também as chances de acerto.

Valores das apostas por quantidade de dezenas

6 números: R$ 6,00

7 números: R$ 42,00

8 números: R$ 168,00

9 números: R$ 504,00

10 números: R$ 1.260,00

11 números: R$ 2.772,00

12 números: R$ 5.544,00

13 números: R$ 10.296,00

14 números: R$ 18.018,00

15 números: R$ 30.030,00

16 números: R$ 48.048,00

17 números: R$ 74.256,00

18 números: R$ 111.384,00

19 números: R$ 162.792,00