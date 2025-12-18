Acesse sua conta
Confira todos os resultados da Mega da Virada desde a 1ª edição

Concurso começou em 2009

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:27

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena realizado sempre no dia 31 de dezembro e se consolidou como o sorteio mais aguardado do calendário das loterias brasileiras. Desde a primeira edição, em 2009, o prêmio não acumula e costuma bater recordes de arrecadação e valor pago aos ganhadores.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)
2. Aposte com mais dezenas (se puder)
3. Participe de bolões
4. Evite combinações óbvias
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira)
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira abaixo todos os números sorteados na Mega da Virada desde a 1ª edição:

2024 – 01, 17, 19, 29, 50 e 57

2023 – 21, 24, 33, 41, 48 e 56

2022 – 04, 05, 10, 34, 58 e 59

2021 – 12, 15, 23, 32, 33 e 46

2020 – 17, 20, 22, 35, 41 e 42

2019 – 03, 35, 38, 40, 57 e 58

2018 – 05, 10, 12, 18, 25 e 33

2017 – 03, 06, 10, 17, 34 e 37

2016 – 05, 11, 22, 24, 51 e 53

2015 – 02, 18, 31, 42, 51 e 56

2014 – 01, 05, 11, 16, 20 e 56

2013 – 20, 30, 36, 38, 47 e 53

2012 – 14, 32, 33, 36, 41 e 52

2011 – 03, 04, 29, 36, 45 e 55

2010 – 02, 10, 34, 37, 43 e 50

2009 – 10, 27, 40, 46, 49 e 58

Mega da Virada 2025

A Mega da Virada chega em 2025 como o concurso mais aguardado do ano. O sorteio acontece em 31 de dezembro e concentra um prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que pode crescer conforme a arrecadação das apostas.

O montante elevado é resultado de uma mudança nas regras de distribuição da premiação. A legislação ampliou o percentual destinado à faixa principal, aumentando significativamente o valor pago a quem acertar as seis dezenas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão, caso a arrecadação atinja patamar recorde até o dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

A aposta mínima segue o padrão da Mega-Sena. O jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante.

Aposta simples (6 números): R$ 6,00

Quanto mais dezenas marcadas, maior o valor do jogo e também as chances de acerto.

Valores das apostas por quantidade de dezenas

6 números: R$ 6,00

7 números: R$ 42,00

8 números: R$ 168,00

9 números: R$ 504,00

10 números: R$ 1.260,00

11 números: R$ 2.772,00

12 números: R$ 5.544,00

13 números: R$ 10.296,00

14 números: R$ 18.018,00

15 números: R$ 30.030,00

16 números: R$ 48.048,00

17 números: R$ 74.256,00

18 números: R$ 111.384,00

19 números: R$ 162.792,00

20 números: R$ 232.560,00

