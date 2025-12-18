Acesse sua conta
Pastor ex-travesti, ex-viciado e ex-presidiário viraliza com vídeo de antes e depois; assista

Post tem mais de 2 milhões de visualizações

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:37

Antes e depois do pastor
Antes e depois do pastor Crédito: Reprodução

O pastor Cleiton Lima, que acumula mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, viralizou nesta semana após publicar um vídeo mostrando seu antes e depois. No post, que já soma mais de 2 milhões de visualizações, ele exibe fotos de quando se vestia de mulher e da fase atual, como pastor.

“Ex-travesti. Ex-viciado. Ex-presidiário. O que muitos chamaram de fim, Deus transformou em começo. Onde havia vício, Jesus trouxe libertação. Onde havia identidade quebrada, Ele gerou verdade. Onde havia prisão, Ele abriu caminho e propósito”, escreveu.

Veja antes e depois

“Hoje não é definido pelo passado, mas pelo chamado. Hoje não é estatística, é testemunho vivo do poder do Evangelho. Isso não é discurso. É transformação real. Jesus ainda muda histórias que o mundo desistiu”, acrescentou.

O pastor é conhecido nas redes sociais por pregar seu testemunho de “transformação e libertação”, como define. Ele também possui um canal no YouTube, onde publica vídeos sobre milagres.

Nos comentários, internautas reagiram negativamente à “transformação”. “Meu Deus, que pecado. Era uma moça tão linda, virou um picolé de chuchu”, diz o comentário mais curtido. “Que dó, era uma moça tão bonita”, comentou outro seguidor.

Veja vídeo 

