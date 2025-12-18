Iron Maiden abre venda de ingressos para show no Brasil; veja valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:24
Começa nesta quinta-feira (18), a partir das 10h, a venda de ingressos para o show da banda Iron Maiden no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de outubro de 2026. A apresentação, que será o único show no Brasil, faz parte da Run for Your Lives World Tour.
A venda geral acontece no site da Livepass e na bilheteria física do estádio do Palmeiras. Antes disso, houve uma pré-venda para clientes do banco Santander. Os ingressos custam de R$ 212 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 1,2 mil (inteira, Pista Premium). Confira valores abaixo:
Iron Maiden
Pista Premium: R$ 1.200 (inteira) / R$ 600 (meia)
Pista: R$ 585 (inteira) / R$ 292,50 (meia)
Cadeira Nível 1 Lateral: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia)
Cadeira Nível 1 Central: R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia)
Cadeira Superior: R$ 425 (inteira) / R$ 212,50 (meia)
A turnê, iniciada em maio de 2024, tem setlist recheado de clássicos que marcaram gerações. Até o momento, músicas como “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, “Powerslave”, “Hallowed Be Thy Name” e “Fear of the Dark” vêm aparecendo nas apresentações recentes.
A última vez que o Iron Maiden veio ao Brasil foi em 2024, com a turnê “Future Past”. Agora, além de celebrar cinco décadas de estrada, Bruce Dickinson já adiantou que um novo álbum está vindo aí e que outra passagem solo pelo país deve acontecer em 2027.