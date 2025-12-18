TURNÊ

Iron Maiden abre venda de ingressos para show no Brasil; veja valores

Apresentação única acontecerá em São Paulo

Millena Marques

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:24

Iron Maiden Crédito: Divulgação

Começa nesta quinta-feira (18), a partir das 10h, a venda de ingressos para o show da banda Iron Maiden no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de outubro de 2026. A apresentação, que será o único show no Brasil, faz parte da Run for Your Lives World Tour.

A venda geral acontece no site da Livepass e na bilheteria física do estádio do Palmeiras. Antes disso, houve uma pré-venda para clientes do banco Santander. Os ingressos custam de R$ 212 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 1,2 mil (inteira, Pista Premium). Confira valores abaixo:

Valores confirmados

Pista Premium: R$ 1.200 (inteira) / R$ 600 (meia)

Pista: R$ 585 (inteira) / R$ 292,50 (meia)

Cadeira Nível 1 Lateral: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia)

Cadeira Nível 1 Central: R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia)

Cadeira Superior: R$ 425 (inteira) / R$ 212,50 (meia)

O que esperar do show

A turnê, iniciada em maio de 2024, tem setlist recheado de clássicos que marcaram gerações. Até o momento, músicas como “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, “Powerslave”, “Hallowed Be Thy Name” e “Fear of the Dark” vêm aparecendo nas apresentações recentes.