Jovem volta a andar após ficar paraplégico em piscina no dia do próprio aniversário

Luiz Renato recebeu diagnóstico de lesão na vértebra C6

Wendel de Novais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:09

Luiz Renato compartilhou recuperação nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Luiz Renato, recuperou a capacidade de andar após ficar paraplégico em decorrência de um acidente ocorrido no dia do próprio aniversário. O caso foi divulgado nas redes sociais e chamou atenção pela recuperação do paciente, que recebeu o diagnóstico traumático depois da festa de aniversário de 25 anos.

“Durante a comemoração, depois do ‘parabéns’, eu pulei na piscina. No momento do salto, parei de sentir as pernas. Na hora, meu corpo não entendia o que estava acontecendo. Minhas pernas não se mexiam e eu sentia o corpo completamente paralisado. Nem eu, nem as pessoas ao meu redor sabíamos exatamente o que estava acontecendo”, lembra Luiz Renato, em fala para o Razões para Acreditar.

O aniversário foi em 2020 e a informação do médico é que o jovem não andaria mais. “O diagnóstico que recebi foi de paraplegia. Os médicos disseram que eu tinha uma fratura na vértebra C6 e que ficaria paraplégico pelo resto da vida. Disseram que minha rotina seria usar cadeira de rodas para sempre, utilizar fraldas e viver em uma cama hospitalar. Aquilo foi muito difícil de ouvir”, relata.

Quarenta dias depois, no entanto, o cenário começou a mudar, quando seu dedão moveu pela primeira vez. “Eu sempre tive muita fé. Desde que nasci. Eu nasci de sete meses e disseram que eu não sobreviveria. Hoje tenho 97% de recuperação. Sou uma pessoa que sofreu um acidente, ouviu que ficaria paraplégica, e hoje anda. Na minha cabeça, nunca passou a ideia de que eu não voltaria a andar”, completou.