Jovem volta a andar após ficar paraplégico em piscina no dia do próprio aniversário

Wendel de Novais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:09
Um jovem identificado como Luiz Renato, recuperou a capacidade de andar após ficar paraplégico em decorrência de um acidente ocorrido no dia do próprio aniversário. O caso foi divulgado nas redes sociais e chamou atenção pela recuperação do paciente, que recebeu o diagnóstico traumático depois da festa de aniversário de 25 anos.
“Durante a comemoração, depois do ‘parabéns’, eu pulei na piscina. No momento do salto, parei de sentir as pernas. Na hora, meu corpo não entendia o que estava acontecendo. Minhas pernas não se mexiam e eu sentia o corpo completamente paralisado. Nem eu, nem as pessoas ao meu redor sabíamos exatamente o que estava acontecendo”, lembra Luiz Renato, em fala para o Razões para Acreditar.
Luiz Renato compartilhou recuperação nas redes sociais
O aniversário foi em 2020 e a informação do médico é que o jovem não andaria mais. “O diagnóstico que recebi foi de paraplegia. Os médicos disseram que eu tinha uma fratura na vértebra C6 e que ficaria paraplégico pelo resto da vida. Disseram que minha rotina seria usar cadeira de rodas para sempre, utilizar fraldas e viver em uma cama hospitalar. Aquilo foi muito difícil de ouvir”, relata.
Quarenta dias depois, no entanto, o cenário começou a mudar, quando seu dedão moveu pela primeira vez. “Eu sempre tive muita fé. Desde que nasci. Eu nasci de sete meses e disseram que eu não sobreviveria. Hoje tenho 97% de recuperação. Sou uma pessoa que sofreu um acidente, ouviu que ficaria paraplégica, e hoje anda. Na minha cabeça, nunca passou a ideia de que eu não voltaria a andar”, completou.
A história foi compartilhada nas redes sociais e tem repercutido como um exemplo de recuperação após um trauma grave.