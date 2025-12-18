CRIME BRUTAL

Mãe, menina de 10 anos e idosa são mortas com golpes de foice por primo na Bahia

Triplo homicídio foi registrado na manhã de quarta-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:22

Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos Crédito: Reprodução

Um triplo homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (17) no distrito de Lagoa Clara, zona rural de Macaúbas, no sudoeste da Bahia. As vítimas são Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos.

De acordo com informações iniciais, o crime ocorreu dentro de uma residência. O principal suspeito é um jovem de 28 anos, primo da criança. Segundo relatos, o ataque teria ocorrido após um desentendimento entre o suspeito e o tio, pai da menina e companheiro de Zilda. O homem não estava no imóvel no momento do crime e não ficou ferido.

Após a ação, o suspeito fugiu e, até a última atualização desta reportagem, não havia sido localizado. O caso foi tipificado como homicídio qualificado por motivo fútil. Guias para a realização da perícia e para a remoção dos corpos foram expedidas.