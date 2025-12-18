OPERAÇÃO EXPOSED

PMs são investigados por participar de grupo de extermínio e desvio de armas na Bahia

Agentes são lotados no 19º Batalhão de Polícia Militar de Jequié

Millena Marques

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:43

Operação Exposed Crédito: Divulgação/MP-BA

Quatro policiais militares são investigados por participar de um grupo de extermínio e desviar armas na Bahia. A Operação Exposed, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra os suspeitos em Jequié, no centro sul baiano. Os PMs são lotados no 19ª Batalhão de Polícia Militar.

Foram feitas buscas nas residências dos investigados e na sede do 19ª BPM de Jequié, sendo apreendidos aparelhos celulares, armas de fogo e munições. A ação ocorre após as investigações para apurar a morte de três pessoas: Daniel Korbulon Franco Silva, Vinicius Gondim Azevedo e de Kailan Oliveira de Jesus, ocorridas em maio de 2023. Inicialmente, os casos foram registrados como mortes ocorridas em suposta resistência armada à atuação policial.

Operação Exposed 1 de 3

Em dezembro de 2024, o MInistério Público da Bahia (MP-BA) deflagrou a operação “Choque de Ordem”, com realização de busca e apreensão e prisões de três policiais militares, que continuam presos preventivamente e já foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, por causa do homicídio de Kailan de Jesus. Novas provas indicaram a participação direta dos outros quatro policiais no homicídio de Kailan. Segundo a polícia, os PMs tem um modus operandi típico de grupo de extermínio.

As investigações comprovaram a existência de grupo em rede social utilizado onde os policiais investigados planejavam a execução de pessoas, combinando o desvio de armas de fogo e veículos apreendidos em outras ocorrências, e pactuando divisão de valores econômicos entre eles. Também foi verificado que as mortes de Daniel Silva e Vinicius Azevedo ocorreram no mesmo contexto de atividade de extermínio planejado pelos policiais.