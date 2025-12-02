OPERAÇÃO INVISÍVEIS

Dois PMs são presos e outros quatro são afastados por tortura e execução na Bahia

Militares são investigados por envolvimento na tortura e morte de Edmilson Cruz do Carmo

Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:12

Operação Invisíveis Crédito: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Dois policiais militares foram presos e outros quatro foram afastados das funções por suspeita de homicídio qualificado e fraude processual. As ações aconteceram durante a ‘Operação Invisíveis’, deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta terça-feira (2).

Os militares são investigados por envolvimento na tortura e morte de Edmilson Cruz do Carmo, ocorrida em 17 de fevereiro de 2024 no município de Monte Santo, no sertão baiano.

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios baianos de Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal e Monte Santo; em Aracaju, capital sergipana e em Trindade, Pernambuco. Foram alvos as residências dos seis agentes investigados e as sedes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, localizadas em Ribeira do Pombal e Monte Santo. Armas, celulares, simulacro de armas e outro objetos foram apreendidos e passarão por perícia.

A operação foi deflagrada de forma integrada pelo MP da Bahia, por meio dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar, ambos da SSP, com a participação dos Gaecos do Ministério Público do Estado de Sergipe e de Pernambuco.

Crime

Investigações conduzidas pelo MPBA, por meio do Geosp, após inconsistências entre os laudos periciais preliminares e a versão dos fatos apresentadas pelos PMs, refutaram a suposta troca de tiros alegada pelos policiais, que registraram os fatos na delegacia como morte decorrente por intervenção policial.

As novas provas revelaram que Edmilson foi torturado e executado de forma sumária por dois PMs em uma ação previamente planejada pelos investigados. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, na presença de familiar, que também sofreu tortura e ameaças, sem ter havido nenhuma perseguição ou resistência armada.

