Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois PMs são presos e outros quatro são afastados por tortura e execução na Bahia

Militares são investigados por envolvimento na tortura e morte de Edmilson Cruz do Carmo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:12

Operação Invisíveis
Operação Invisíveis Crédito: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Dois policiais militares foram presos e outros quatro foram afastados das funções por suspeita de homicídio qualificado e fraude processual. As ações aconteceram durante a ‘Operação Invisíveis’, deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta terça-feira (2).

Os militares são investigados por envolvimento na tortura e morte de Edmilson Cruz do Carmo, ocorrida em 17 de fevereiro de 2024 no município de Monte Santo, no sertão baiano.

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios baianos de Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal e Monte Santo; em Aracaju, capital sergipana e em Trindade, Pernambuco. Foram alvos as residências dos seis agentes investigados e as sedes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, localizadas em Ribeira do Pombal e Monte Santo. Armas, celulares, simulacro de armas e outro objetos foram apreendidos e passarão por perícia.

A operação foi deflagrada de forma integrada pelo MP da Bahia, por meio dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar, ambos da SSP, com a participação dos Gaecos do Ministério Público do Estado de Sergipe e de Pernambuco.

Leia mais

Imagem - Três são presos por participação em esquema de fraudes por boletos falsos na Bahia

Três são presos por participação em esquema de fraudes por boletos falsos na Bahia

Imagem - Hóspede morre após incêndio em quarto de hotel de Salvador

Hóspede morre após incêndio em quarto de hotel de Salvador

Imagem - Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Crime

Investigações conduzidas pelo MPBA, por meio do Geosp, após inconsistências entre os laudos periciais preliminares e a versão dos fatos apresentadas pelos PMs, refutaram a suposta troca de tiros alegada pelos policiais, que registraram os fatos na delegacia como morte decorrente por intervenção policial.

As novas provas revelaram que Edmilson foi torturado e executado de forma sumária por dois PMs em uma ação previamente planejada pelos investigados. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, na presença de familiar, que também sofreu tortura e ameaças, sem ter havido nenhuma perseguição ou resistência armada.

Ministério Público da Bahia (MP-BA)

MP-BA por Manu Dias/GOVBA
Ação conjunta do MP-BA e MPF recomendaram a suspensão da construção da pousada por Divulgação/MP-BA
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
1 de 4
MP-BA por Manu Dias/GOVBA

A investigação do MP-BA aponta ainda que os outros quatro investigados garantiram a alteração da cena do crime, com a remoção do corpo e apagamento de vestígios, além da apresentação de objetos e depoimentos falsos na delegacia de polícia, para ocultar o homicídio sob alegação de suposta ação policial legítima.

Tags:

Bahia Pms Ministerio Publico

Mais recentes

Imagem - Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia

Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia
Imagem - OMS passa a recomendar caneta emagrecedora no tratamento de longo prazo da obesidade

OMS passa a recomendar caneta emagrecedora no tratamento de longo prazo da obesidade
Imagem - Jovem morto com 70 tiros na Santa Cruz teria sido convidado para paredão por moradora do bairro

Jovem morto com 70 tiros na Santa Cruz teria sido convidado para paredão por moradora do bairro

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
02

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor