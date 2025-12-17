O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Monique Lobo
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:22
Subiu para quatro o número de mortos no grave acidente no povoado de Rio Grande, que fica na zona rural do município de Palmeiras, na Chapada Diamantina. A tragédia aconteceu na tarde de terça-feira (16). A informação é da TV Bahia.
Um caminhão de uma empresa terceirizada da Neoenergia Coelba, que realizava serviços na região, perdeu o freio ao descer uma ladeira. O veículo desgovernado atingiu dois carros, além de comércios e residências que ficam à margem da via. Duas das vítimas fatais eram funcionários da prestadora de serviços. Outro funcionário ficou ferido.
Veja imagens do acidente
A Prefeitura de Palmeiras lamentou o ocorrido por meio de nota. "A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Palmeiras expressa, com grande consternação, sua solidariedade aos familiares neste momento de sofrimento, renovando as condolências a toda a população da comunidade de Rio Grande, que enfrenta um dia marcado pela tragédia", escreveu.
Em nota, a Neoenergia Coelba informou que o caminhão envolvido no acidente é da empresa Orca, que presta serviço para a distribuidora de energia na região. A empresa acrescentou ainda que acompanha "as circunstâncias do ocorrido para garantir que todas as providências necessárias sejam adotadas, com prioridade ao atendimento e ao suporte às pessoas envolvidas e às suas famílias". Confira a nota completa abaixo.
Também em nota, a Orca lamentou o ocorrido e a perda de dois colaboradores. A empresa afirmou também que está prestando "todo o apoio necessário aos colaboradores envolvidos, e aos demais afetados e às suas respectivas famílias". Confira a nota completa abaixo.
De acordo com informações de moradores, outros acidentes já aconteceram na mesma ladeira no povoado de Rio Grande.
Em suas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas. "Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido nesta terça-feira, na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Minha solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas e a toda a comunidade neste momento tão difícil".
Segundo o governador, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Seabra. "Desde o primeiro momento, nossas equipes estão mobilizadas. A Secretaria de Saúde do Estado [Sesab] está prestando assistência às vítimas no Hospital Regional de Seabra, e o Corpo de Bombeiros segue atuando no local. Seguimos acompanhando de perto a situação e à disposição para garantir todo o apoio necessário", acrescentou.
A Sesab e o Corpo de Bombeiros foram procurados para mais informações sobre as vítimas, mas ainda não responderam. A Prefeitura de Palmeiras também foi procurada, mas ainda não retornou. O espaço segue aberto.
"A Neoenergia Coelba recebeu com enorme pesar a informação sobre o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (16/12), no município de Palmeira, envolvendo um veículo da empresa Orca, prestadora de serviços da distribuidora na região.
A empresa lamenta profundamente e reforça que, desde o primeiro momento, acompanha o caso junto à empresa contratada assim como as circunstâncias do ocorrido para garantir que todas as providências necessárias sejam adotadas, com prioridade ao atendimento e ao suporte às pessoas envolvidas e às suas famílias.
As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas. A Neoenergia Coelba permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais".
"A empresa ORCA Instalações, lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (17/12), envolvendo um veículo da empresa, que resultou em vítimas fatais, entre elas dois colaboradores. Neste momento, a prioridade é prestar todo o apoio necessário aos colaboradores envolvidos, e aos demais afetados e às suas respectivas famílias.
De acordo com informações preliminares, o acidente de trajeto, após a colisão do veículo com uma residência. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
A ORCA está oferecendo todo o suporte necessário ao colaborador e aos seus familiares, bem como aos moradores atingidos, e reafirma seu compromisso de acompanhar o caso de perto, colaborando com as apurações e adotando todas as medidas cabíveis".