PREVISÃO DO TEMPO

Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista

Ventos podem chegar a 80 km/h

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:20

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

Trinta e nove cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas entre esta quarta-feira (17) e quinta-feira (18). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas mais fortes.

Os municípios afetados estão localizados no Extremo Oeste Baiano, no Vale do São Francisco e em áreas do centro-sul do estado, a exemplo de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Lista de cidades em alerta: