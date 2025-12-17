Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:20
Trinta e nove cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas entre esta quarta-feira (17) e quinta-feira (18). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas mais fortes.
Os municípios afetados estão localizados no Extremo Oeste Baiano, no Vale do São Francisco e em áreas do centro-sul do estado, a exemplo de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.
De acordo com o Inmet, há baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Angical; Baianópolis; Barra; Barreiras; Bom Jesus da Lapa; Brejolândia; Buritirama; Canápolis; Carinhanha; Catolândia; Cocos; Coribe; Correntina; Cotegipe; Cristópolis; Feira da Mata; Formosa do Rio Preto; Iuiu; Jaborandi; Luís Eduardo Magalhães; Malhada; Mansidão; Muquém do São Francisco; Palmas de Monte Alto; Pilão Arcado; Riachão das Neves; Riacho de Santana; Santa Maria da Vitória; Santana; Santa Rita de Cássia; São Desidério; São Félix do Coribe; Sebastião Laranjeiras; Serra do Ramalho; Serra Dourada; Sítio do Mato; Tabocas do Brejo Velho; Urandi; Wanderley.