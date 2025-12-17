Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista

Ventos podem chegar a 80 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:20

Luís Eduardo Magalhães
Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

Trinta e nove cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas entre esta quarta-feira (17) e quinta-feira (18). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas mais fortes.

Os municípios afetados estão localizados no Extremo Oeste Baiano, no Vale do São Francisco e em áreas do centro-sul do estado, a exemplo de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Lista de cidades em alerta: 

Angical; Baianópolis; Barra; Barreiras; Bom Jesus da Lapa; Brejolândia; Buritirama; Canápolis; Carinhanha; Catolândia; Cocos; Coribe; Correntina; Cotegipe; Cristópolis; Feira da Mata; Formosa do Rio Preto; Iuiu; Jaborandi; Luís Eduardo Magalhães; Malhada; Mansidão; Muquém do São Francisco; Palmas de Monte Alto; Pilão Arcado; Riachão das Neves; Riacho de Santana; Santa Maria da Vitória; Santana; Santa Rita de Cássia; São Desidério; São Félix do Coribe; Sebastião Laranjeiras; Serra do Ramalho; Serra Dourada; Sítio do Mato; Tabocas do Brejo Velho; Urandi; Wanderley.

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas

O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas
Imagem - Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio
Imagem - Aulas gratuitas de balé revelam talentos e formam jovens bailarinas em Salvador

Aulas gratuitas de balé revelam talentos e formam jovens bailarinas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
01

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
03

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’