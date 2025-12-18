ESQUEMA

Filho do 'Careca do INSS' é preso em operação que investiga fraudes bilionárias na Previdência

Ação mira esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários e cumpre 16 prisões em sete estados e no D

Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:52

Careca do INSS Crédito: Reprodução

A nova fase da Operação Sem Desconto, iniciada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18), teve como foco inicial o cumprimento de mandados de prisão contra suspeitos de integrar um esquema nacional de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os presos estão Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e Éric Fidélis, filho do ex-diretor de Benefícios do órgão, André Fidélis. O total de detenções ainda está em atualização.

Além das prisões, a operação também resultou no afastamento do secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, que teve prisão domiciliar decretada. Ele é ex-chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA), que também figura entre os alvos da ofensiva policial, com mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços ligados ao parlamentar.

Ao todo, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo executados 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. As ações ocorrem simultaneamente nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Weverton Rocha é vice-líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado e atua como relator de matérias de grande relevância, como a indicação de Jorge Messias para o STF e a proposta de revisão da Lei do Impeachment.

Segundo a Polícia Federal, esta etapa da investigação busca “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

Esquema

As apurações tiveram início após a PF revelar, em abril, um esquema que teria operado entre 2019 e 2024, com descontos mensais aplicados sem autorização sobre benefícios de aposentados e pensionistas. Conforme os investigadores, os prejuízos podem alcançar R$ 6,3 bilhões.

De acordo com a investigação, os valores eram retirados como se os beneficiários tivessem aderido a associações de aposentados, o que não ocorreu. À época, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, afirmou que as entidades alegavam oferecer serviços e vantagens, mas não possuíam estrutura para cumprir o que prometiam.

Onze associações foram alvo de medidas judiciais, e os contratos firmados com aposentados e pensionistas foram suspensos. A crise provocada pelo caso levou à saída do então ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), que pediu demissão. Ele foi substituído por Wolney Queiroz, atual titular da pasta.

Em resposta às irregularidades, o governo federal anunciou a devolução dos valores descontados indevidamente. O ressarcimento está sendo feito em parcela única, e o prazo para contestação foi estendido até 14 de fevereiro de 2026.