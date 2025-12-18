Acesse sua conta
Filho do 'Careca do INSS' é preso em operação que investiga fraudes bilionárias na Previdência

Ação mira esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários e cumpre 16 prisões em sete estados e no D

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:52

Careca do INSS
Careca do INSS Crédito: Reprodução

A nova fase da Operação Sem Desconto, iniciada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18), teve como foco inicial o cumprimento de mandados de prisão contra suspeitos de integrar um esquema nacional de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os presos estão Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e Éric Fidélis, filho do ex-diretor de Benefícios do órgão, André Fidélis. O total de detenções ainda está em atualização.

Além das prisões, a operação também resultou no afastamento do secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, que teve prisão domiciliar decretada. Ele é ex-chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA), que também figura entre os alvos da ofensiva policial, com mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços ligados ao parlamentar.

Ao todo, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo executados 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. As ações ocorrem simultaneamente nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Weverton Rocha é vice-líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado e atua como relator de matérias de grande relevância, como a indicação de Jorge Messias para o STF e a proposta de revisão da Lei do Impeachment.

Segundo a Polícia Federal, esta etapa da investigação busca “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

Esquema

As apurações tiveram início após a PF revelar, em abril, um esquema que teria operado entre 2019 e 2024, com descontos mensais aplicados sem autorização sobre benefícios de aposentados e pensionistas. Conforme os investigadores, os prejuízos podem alcançar R$ 6,3 bilhões.

De acordo com a investigação, os valores eram retirados como se os beneficiários tivessem aderido a associações de aposentados, o que não ocorreu. À época, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, afirmou que as entidades alegavam oferecer serviços e vantagens, mas não possuíam estrutura para cumprir o que prometiam.

Onze associações foram alvo de medidas judiciais, e os contratos firmados com aposentados e pensionistas foram suspensos. A crise provocada pelo caso levou à saída do então ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), que pediu demissão. Ele foi substituído por Wolney Queiroz, atual titular da pasta.

Em resposta às irregularidades, o governo federal anunciou a devolução dos valores descontados indevidamente. O ressarcimento está sendo feito em parcela única, e o prazo para contestação foi estendido até 14 de fevereiro de 2026.

Os pedidos de devolução podem ser feitos por meio do aplicativo ou site Meu INSS, pelo serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”; pela Central 135, com ligação gratuita de segunda a sábado, das 7h às 22h; ou presencialmente em mais de 5 mil agências dos Correios, que oferecem atendimento assistido e gratuito.

Tags:

Careca do Inss Inss

