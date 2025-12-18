Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogado da família Bolsonaro é condenado por chamar atendente de 'macaca' em shopping

Pena inclui detenção substituída por medidas restritivas e indenização por danos morais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:27

Wassef é advogado da família Bolsonaro
Wassef é advogado da família Bolsonaro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O advogado Frederick Wassef, que atua na defesa da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado nesta quarta-feira (17) pelo crime de injúria racial. A decisão judicial tem como base a denúncia feita por uma atendente de shopping, que relatou ter sido alvo de ofensas enquanto trabalhava em uma unidade da rede Pizza Hut.

De acordo com informações do g1, a funcionária afirmou à polícia que o advogado já havia protagonizado um episódio de agressão verbal em outubro. Na ocasião, segundo o relato, Wassef teria dito: "Não quero ser atendido por você, você é negra e tem cara de sonsa e não vai saber anotar o meu pedido." Ainda conforme o registro da ocorrência, o advogado "pegou no braço da moça e a puxou até o balcão".

Wassef é advogado da família Bolsonaro

Wassef é advogado da família Bolsonaro por Reprodução
Wassef é advogado da família Bolsonaro por Reprodução
Wassef é advogado da família Bolsonaro por Reprodução
Wassef é advogado da família Bolsonaro por Reprodução
1 de 4
Wassef é advogado da família Bolsonaro por Reprodução

A atendente também descreveu um segundo episódio, ocorrido no último domingo (8). Em depoimento, ela contou que, ao perceber a chegada de Wassef ao estabelecimento, pediu ao gerente para não atendê-lo e passou a trabalhar no caixa. Mesmo assim, segundo a vítima, o advogado a reconheceu e passou a fazer reclamações.

"Essa pizza não está boa. Você comeu?", teria questionado Wassef. A funcionária disse que respondeu negativamente e que, em seguida, o advogado elevou o tom de voz e afirmou: "Você é uma macaca. Você come o que te derem", afirmou Wassef.

Na sentença, a Justiça fixou a pena em 1 ano e 9 meses de detenção, que deverá ser convertida em duas penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou pagamento de valores, a serem definidas pelo juízo da execução. O advogado ainda pode recorrer da condenação.

Além disso, o juiz determinou o pagamento de R$ 6 mil por danos morais, valor que será corrigido monetariamente desde a data da sentença, com incidência de juros a partir de 2020. Durante todo o processo, Frederick Wassef negou ter proferido as ofensas.

Leia mais

Imagem - PL da Dosimetria que beneficia Bolsonaro pode virar lei mesmo com veto de Lula; entenda

PL da Dosimetria que beneficia Bolsonaro pode virar lei mesmo com veto de Lula; entenda

Imagem - Pastor ex-travesti, ex-viciado e ex-presidiário viraliza com vídeo de antes e depois; assista

Pastor ex-travesti, ex-viciado e ex-presidiário viraliza com vídeo de antes e depois; assista

Imagem - Senado aprova Dosimetria que beneficia Bolsonaro e presos por tentativa de golpe

Senado aprova Dosimetria que beneficia Bolsonaro e presos por tentativa de golpe

Tags:

Advogado Condenado Família Bolsonaro Injúria Racial

Mais recentes

Imagem - Senador vice-líder do governo é alvo da PF em operação sobre fraudes no INSS

Senador vice-líder do governo é alvo da PF em operação sobre fraudes no INSS
Imagem - PL da Dosimetria que beneficia Bolsonaro pode virar lei mesmo com veto de Lula; entenda

PL da Dosimetria que beneficia Bolsonaro pode virar lei mesmo com veto de Lula; entenda
Imagem - Pastor ex-travesti, ex-viciado e ex-presidiário viraliza com vídeo de antes e depois; assista

Pastor ex-travesti, ex-viciado e ex-presidiário viraliza com vídeo de antes e depois; assista

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
01

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026
03

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal