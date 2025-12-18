CRIME

Advogado da família Bolsonaro é condenado por chamar atendente de 'macaca' em shopping

Pena inclui detenção substituída por medidas restritivas e indenização por danos morais

Wendel de Novais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:27

Wassef é advogado da família Bolsonaro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O advogado Frederick Wassef, que atua na defesa da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado nesta quarta-feira (17) pelo crime de injúria racial. A decisão judicial tem como base a denúncia feita por uma atendente de shopping, que relatou ter sido alvo de ofensas enquanto trabalhava em uma unidade da rede Pizza Hut.

De acordo com informações do g1, a funcionária afirmou à polícia que o advogado já havia protagonizado um episódio de agressão verbal em outubro. Na ocasião, segundo o relato, Wassef teria dito: "Não quero ser atendido por você, você é negra e tem cara de sonsa e não vai saber anotar o meu pedido." Ainda conforme o registro da ocorrência, o advogado "pegou no braço da moça e a puxou até o balcão".

A atendente também descreveu um segundo episódio, ocorrido no último domingo (8). Em depoimento, ela contou que, ao perceber a chegada de Wassef ao estabelecimento, pediu ao gerente para não atendê-lo e passou a trabalhar no caixa. Mesmo assim, segundo a vítima, o advogado a reconheceu e passou a fazer reclamações.

"Essa pizza não está boa. Você comeu?", teria questionado Wassef. A funcionária disse que respondeu negativamente e que, em seguida, o advogado elevou o tom de voz e afirmou: "Você é uma macaca. Você come o que te derem", afirmou Wassef.

Na sentença, a Justiça fixou a pena em 1 ano e 9 meses de detenção, que deverá ser convertida em duas penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou pagamento de valores, a serem definidas pelo juízo da execução. O advogado ainda pode recorrer da condenação.