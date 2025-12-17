VOTAÇÃO

Senado aprova Dosimetria que beneficia Bolsonaro e presos por tentativa de golpe

Por 48 votos a 25, senadores chancelaram progressão de regime e redução de penas

Metrópoles

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:57

Votação da Dosimetria Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (17), o Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz penas para pessoas condenadas pelos atos do 8 de Janeiro e para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O projeto agora segue para a análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deverá vetá-lo.

Por 48 votos a favor e 25 contrários, o governo sofreu o segundo revés do dia a respeito da dosimetria. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o parecer do relator Espiridião Amin (PP-SC) por 17 votos a 7. O desfalque se deu após o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ter feito um acordo para votar o projeto sem consultar a base e o Planalto.