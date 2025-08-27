OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com salário inicial de até R$ 9,3 mil

Maysa Polcri

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:08

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A prefeitura de Paranapanema, no interior do estado de São Paulo, está com concurso aberto para 14 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com salários iniciais de até R$ 9.340,04. As inscrições podem ser realizadas té o dia 13 de outubro deste ano.As vagas são destinadas para quem possui desde ensino médio completo até nível superior.

A banca responsável pelo certame é o Instituto de Gestão de Cidades (IGECS). A avaliação está prevista, conforme o edital, para o dia 11 de novembro. Os salários variam de R$ 1.908,44 a R$ 9,3 mil. As oportunidades são para diversas profissões, como condutor socorrista do Samu, operador de máquinas, auxiliar administrativo, fiscal urbano, mecânico, técnico de enfermagem e médicos de diversas especialidades.