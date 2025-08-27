OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 10,5 mil

Inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Recreio Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Recreio, em Minas Gerais, tem inscrições abertas para um concurso público com 34 vagas e salários iniciais chegam até R$ 10,5 mil. No certame, há vagas para candidatos com formação em nível fundamental, médio e superior.

O maior salário é para o cargo de médico clínico para unidade de saúde da família, que precisa ter formação em Medicina e registro profissional. Para essa vaga, a remuneração inicial é de R$ 10.500,00 com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Com jornada de trabalho de 24 horas semanais e salário de R$ 2.920,00, há vagas para professores de Geografia, Ciências, Inglês, Artes, Educação Física, Artes e Ensino Religioso, além de pedagogos e professor de ensino básico.