Prefeitura abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 10,5 mil

Wendel de Novais
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Recreio, em Minas Gerais, tem inscrições abertas para um concurso público com 34 vagas e salários iniciais chegam até R$ 10,5 mil. No certame, há vagas para candidatos com formação em nível fundamental, médio e superior.
O maior salário é para o cargo de médico clínico para unidade de saúde da família, que precisa ter formação em Medicina e registro profissional. Para essa vaga, a remuneração inicial é de R$ 10.500,00 com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Concurso para Prefeitura de Recreio
Com jornada de trabalho de 24 horas semanais e salário de R$ 2.920,00, há vagas para professores de Geografia, Ciências, Inglês, Artes, Educação Física, Artes e Ensino Religioso, além de pedagogos e professor de ensino básico.
As inscrições para o concurso podem ser feitas até o dia 10 de setembro e podem ser feitas no site do Instituto Referência, que é a banca organizadora. As taxas para inscrição variam entre R$ 60 e R$ 100, a depender do nível.