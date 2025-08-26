OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil

Oportunidades são para níveis médio e superior

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:30

Prefeitura de Guarujá Crédito: Reprodução

Os concurseiros em busca de certames nos próximos meses podem ter uma grande oportunidade pela frente. Isso porque a Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil.

De todas as vagas, 67 são para professores de educação especial para estudantes com deficiência intelectual, que vão receber uma remuneração inicial de R$ 6.906,60 com jornada de trabalho estabelecida em 45 horas semanais. Para a função, é preciso ter curso superior com ênfase em educação especial. Veja todas as vagas abaixo:

Além das oportunidades para professores, há também vagas para profissionais de trânsito nas funções de analistas e agentes. As inscrições já estão abertas para o certame e vão até o dia 22 de setembro. As provas objetivas, por sua vez, vão ocorrer no dia 2 de novembro.