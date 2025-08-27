Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 6.075,67

Ao todo, são 11 vagas de nível médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:00

Águas da Prata (SP)
Águas da Prata (SP) Crédito: Reprodução/Wikipedia

A Prefeitura de Águas da Prata, no interior de São Paulo, prorrogou as inscrições para concurso público de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 11 vagas com formação de cadastro reserva e salários que vão até R$ 6.075,67. As inscrições podem ser feitas no site da Novo Rumo, banca organizadora do certame.

O concurso terá prova objetiva, prática e discursiva, além de avaliação de experiência profissional e prova de títulos a depender do cargo. A data de aplicação das provas está prevista para o dia 12 de outubro de 2025.

Há oportunidades para vagas como:

  • Ensino Fundamental Completo: 4 vagas (Motorista, Pedreiro, Serviços Gerais Feminino e Masculino).
  • Ensino Médio Completo: 2 vagas (Auxiliar de Farmácia e Maqueiro) + Cadastro de Reserva para Agente Comunitário de Saúde e Agente Escolar.
  • Ensino Médio Técnico: Cadastro de Reserva para Técnico em Enfermagem.
  • Ensino Superior Completo: 5 vagas (Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo) + Cadastro de Reserva para os demais cargos de nível superior (Advogado, Arquiteto, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Professor Auxiliar, Professor Interlocutor de Libras, Vice-Diretor de Escola).

Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). Os valores da inscrição variam de R$ 64,00 a R$ 102,00, dependendo do cargo. Todas as provas serão aplicadas em Águas da Prata/SP.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua