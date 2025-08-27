Prefeitura prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 6.075,67

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:00
A Prefeitura de Águas da Prata, no interior de São Paulo, prorrogou as inscrições para concurso público de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 11 vagas com formação de cadastro reserva e salários que vão até R$ 6.075,67. As inscrições podem ser feitas no site da Novo Rumo, banca organizadora do certame.
O concurso terá prova objetiva, prática e discursiva, além de avaliação de experiência profissional e prova de títulos a depender do cargo. A data de aplicação das provas está prevista para o dia 12 de outubro de 2025.
Há oportunidades para vagas como:
Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). Os valores da inscrição variam de R$ 64,00 a R$ 102,00, dependendo do cargo. Todas as provas serão aplicadas em Águas da Prata/SP.