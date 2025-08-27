OPORTUNIDADE

Prefeitura prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 6.075,67

Ao todo, são 11 vagas de nível médio, técnico e superior

Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:00

Águas da Prata (SP) Crédito: Reprodução/Wikipedia

A Prefeitura de Águas da Prata, no interior de São Paulo, prorrogou as inscrições para concurso público de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 11 vagas com formação de cadastro reserva e salários que vão até R$ 6.075,67. As inscrições podem ser feitas no site da Novo Rumo, banca organizadora do certame.

O concurso terá prova objetiva, prática e discursiva, além de avaliação de experiência profissional e prova de títulos a depender do cargo. A data de aplicação das provas está prevista para o dia 12 de outubro de 2025.

Há oportunidades para vagas como:

Ensino Fundamental Completo: 4 vagas (Motorista, Pedreiro, Serviços Gerais Feminino e Masculino).

4 vagas (Motorista, Pedreiro, Serviços Gerais Feminino e Masculino). Ensino Médio Completo: 2 vagas (Auxiliar de Farmácia e Maqueiro) + Cadastro de Reserva para Agente Comunitário de Saúde e Agente Escolar.

2 vagas (Auxiliar de Farmácia e Maqueiro) + Cadastro de Reserva para Agente Comunitário de Saúde e Agente Escolar. Ensino Médio Técnico: Cadastro de Reserva para Técnico em Enfermagem.

Cadastro de Reserva para Técnico em Enfermagem. Ensino Superior Completo: 5 vagas (Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo) + Cadastro de Reserva para os demais cargos de nível superior (Advogado, Arquiteto, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Professor Auxiliar, Professor Interlocutor de Libras, Vice-Diretor de Escola).