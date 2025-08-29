Acesse sua conta
Emprego: Salvador anuncia 271 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (29)

Há cargos para nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:28

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 271 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil em Salvador para esta sexta-feira (29). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: 

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Coordenador de serviços de higienização

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Hotelaria ou áreas afins, seis meses de experiência, Excel intermediário, perfil de liderança, vivência em gestão de processos operacionais de higienização.

Salário: R$5.000,00 + benefícios

1 vaga

Promotor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Atendente comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de motorista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Zona: Suburbana e Simões Filho

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Zona: Uruguai

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Professor de Música

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Preparador de pintura automotivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar financeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.643,84 + benefícios

1 vaga

Serralheiro de alumínio

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$3.500,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.184,05 + benefícios

1 vaga

Ajudante de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Soldador MIG/MAD/Eletrodo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de vigilante atualizado.

Salário: R$1.716,00 + benefícios

9 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.536,00 + benefícios

6 vagas

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de marketing (estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre, sem experiência, informática intermediária.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

2 vagas

Analista de qualidade

Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.

Salário: R$3.526,71 + benefícios

1 vaga

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.300,00 + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

6 vagas

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

8 vagas

Auxiliar administrativo (estágio – vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano à noite, sem experiência, informática intermediária.

Salário: R$1.000,00 + transporte

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.

Zona: Jaguaribe, Bairro da Paz, Itapuã e região

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência.

Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios

1 vaga

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, informática intermediária, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão e habilidade em vendas, informática, digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

20 vagas

Ajudante de obra (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

