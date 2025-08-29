Emprego: Salvador anuncia 271 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 271 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil em Salvador para esta sexta-feira (29). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Coordenador de serviços de higienização
Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Hotelaria ou áreas afins, seis meses de experiência, Excel intermediário, perfil de liderança, vivência em gestão de processos operacionais de higienização.
Salário: R$5.000,00 + benefícios
1 vaga
Promotor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Atendente comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de motorista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Zona: Suburbana e Simões Filho
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Zona: Uruguai
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar, CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Professor de Música
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Preparador de pintura automotivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar financeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.643,84 + benefícios
1 vaga
Serralheiro de alumínio
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$3.500,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro de ferro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.184,05 + benefícios
1 vaga
Ajudante de obras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Soldador MIG/MAD/Eletrodo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de vigilante atualizado.
Salário: R$1.716,00 + benefícios
9 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.536,00 + benefícios
6 vagas
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de marketing (estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre, sem experiência, informática intermediária.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
2 vagas
Analista de qualidade
Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.
Salário: R$3.526,71 + benefícios
1 vaga
Padeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.300,00 + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
6 vagas
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
8 vagas
Auxiliar administrativo (estágio – vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano à noite, sem experiência, informática intermediária.
Salário: R$1.000,00 + transporte
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.
Zona: Jaguaribe, Bairro da Paz, Itapuã e região
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência.
Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios
1 vaga
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com A La Carte.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, informática intermediária, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão e habilidade em vendas, informática, digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
20 vagas
Ajudante de obra (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas