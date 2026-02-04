OPORTUNIDADE

Americanas abre mais de 300 vagas na Bahia; sabe como se candidatar

Selecionados vão reforçar a operação durante a Páscoa

Maysa Polcri

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:34

Confira detalhes das vagas Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

A Americanas está com mais de 5 mil postos de trabalho temporários para a operação durante a Páscoa. São 330 vagas disponíveis na Bahia. A previsão das contratações é no início de março.

Os contratados poderão atuar em lojas de 67 cidades do estado, como Salvador, Vitória da Conquista, Camaçari, Barreiras, Alagoinhas, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões Filho e Teixeira de Freitas, entre outras.

A Americanas busca pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico para atuar nas mais de 1,4 mil lojas físicas da varejista. As inscrições devem ser feitas neste link.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026 1 de 25

As oportunidades não exigem experiência prévia e os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar até meados de abril, com possibilidade de efetivação. A Americanas incentiva a participação de candidatos de diferentes faixas etárias, incluindo profissionais com mais de 50 anos.

Entre as atividades estão o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa, além do suporte à operação dos pedidos feitos pelo site e app da Americanas com retirada em loja. Após a contratação, os selecionados passarão por treinamentos, integração e ambientação.

Leia mais Americanas abre mais de 5 mil vagas temporárias para a Páscoa