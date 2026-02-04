Americanas abre mais de 300 vagas na Bahia; sabe como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:34
A Americanas está com mais de 5 mil postos de trabalho temporários para a operação durante a Páscoa. São 330 vagas disponíveis na Bahia. A previsão das contratações é no início de março.
Os contratados poderão atuar em lojas de 67 cidades do estado, como Salvador, Vitória da Conquista, Camaçari, Barreiras, Alagoinhas, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões Filho e Teixeira de Freitas, entre outras.
A Americanas busca pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico para atuar nas mais de 1,4 mil lojas físicas da varejista. As inscrições devem ser feitas neste link.
As oportunidades não exigem experiência prévia e os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar até meados de abril, com possibilidade de efetivação. A Americanas incentiva a participação de candidatos de diferentes faixas etárias, incluindo profissionais com mais de 50 anos.
Entre as atividades estão o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa, além do suporte à operação dos pedidos feitos pelo site e app da Americanas com retirada em loja. Após a contratação, os selecionados passarão por treinamentos, integração e ambientação.
O processo seletivo acontece de forma online e presencial, com teste online e entrevista com a liderança. Os contratados receberão benefícios como vale-refeição, seguro de vida e acesso aos cursos do Americanas Educa, plataforma de treinamentos da rede varejista.