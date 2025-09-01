TJ abre inscrições para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:42
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abre nesta segunda-feira (1º) o concurso público voltado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. Os salários chegam a R$ 9.226,01, além de benefícios.
As inscrições estarão abertas até 26 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição será de R$ 270,84 para nível superior e R$ 118,79 para nível médio.
Podem concorrer ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativo-Judiciária candidatos com nível médio completo. Para Analista Judiciário, é exigido nível superior, nas áreas Administrativa ou Judiciária, conforme o edital. Também é necessário ter 18 anos completos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e atender às demais exigências do edital.
TJ-RS abre concurso
A seleção será composta por prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha. As provas serão aplicadas em dois domingos:
23 de novembro para Analistas (nível superior);
30 de novembro para Técnicos (nível médio).
As questões abordarão disciplinas como Língua Portuguesa, Legislação, Raciocínio Lógico, Noções de Análise de Dados e Inteligência Artificial, além de conteúdos específicos para cada área.
Os aprovados serão chamados conforme a necessidade do Tribunal durante a validade do concurso, que será de dois anos, prorrogáveis por igual período. A posse garante regime estatutário, estabilidade após três anos de estágio probatório e possibilidade de progressão na carreira.
Além do salário de até R$ 9.226,01, os servidores terão auxílio-alimentação, auxílio-saúde, gratificações previstas em lei e plano de carreira, além da estabilidade no serviço público.