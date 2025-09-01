CRUELDADE

Cinco cachorros são mortos envenenados na Bahia; polícia coleta amostras de ração

Segundo investigação, uma pessoa jogou comida com veneno para os cães

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:50

Profissionais fizeram resgate de animais Crédito: Reprodução / Irecê Repórter

Cinco cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento no distrito de Aguada Nova, zona rural de Lapão, no centro-norte baiano, na última quinta-feira (28). Segundo moradores, uma pessoa, ainda não identificada, saiu pelas ruas jogando comida com veneno para cães.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram os animais já sem vida, assim como outros debilitados. Uma equipe da prefeitura realizou o resgate dos animais.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Lapão, que colheu amostras de ração e fragmentos de carne para encaminhar à perícia. Ações estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime.