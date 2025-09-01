VEJA POSTOS

SAC inicia atendimento por ordem de chegada para o novo RG nesta segunda (1º)

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) só será obrigatória a todos os brasileiros a partir de março de 2032

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:24

Posto da Rede SAC no Shopping Barra Crédito: Divulgação

O SAC inicia nesta segunda-feira (1º) o atendimento por ordem de chegada para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A novidade chega como um projeto piloto para atender a um pedido da população e vai começar por seis postos e quatro pontos da Rede SAC.

Em Salvador, os postos SAC Barra, Comércio e Pituaçu vão atender por ordem de chegada para a CIN apenas no período da tarde, com entrega de senhas a partir de 11h, exceto o Barra, que será às 12h. Pela manhã, o atendimento continua sendo por agendamento prévio através do aplicativo ou portal ba.gov.br.

O mesmo acontece com os postos SAC Alagoinhas, Barreiras e Ilhéus, no interior do estado, que também vão atender somente no período vespertino, com senhas entregues a partir de 11h.

Pela manhã, o atendimento continua sendo por agendamento prévio através do aplicativo ou portal ba.gov.br. Além deles, os Pontos SAC Cocos, Ipiaú, Pilão Arcado e Santo Estevão também entram na ação, mas com atendimento por ordem de chegada durante todo o expediente das unidades, com distribuição de senhas a partir de 7h. Apenas Pilão Arcado começa às 8h.

O governo estadual ressalta que a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Apesar do prazo relativamente extenso, os baianos enfrentam uma corrida pelo novo RG e se queixam do esgotamento de horários para agendamento.

Vale ressaltar também a questão da gratuidade. A CIN é um documento novo, portanto a primeira via será para todos os brasileiros, sem distinção. Por ser a primeira via há a garantia de gratuidade em qualquer tempo.

Documentos

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada. Vale destacar que a CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.