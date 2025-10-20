Acesse sua conta
Mulher tem quase 50% do corpo queimado após explosão em barraca no metrô de Salvador

Caso aconteceu na manhã do último sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20:17

Acidente aconteceu no terminal da estação Pirajá
Acidente aconteceu no terminal da estação Pirajá Crédito: Bruno Concha/Secom

Uma mulher de 53 anos ficou gravemente ferida após uma explosão em um carrinho de uma vendedora ambulante na manhã do último sábado (18), no terminal da estação Pirajá, em Salvador. Segundo a filha da vítima, o acidente aconteceu depois que a atendente tentou acender um fogareiro com álcool.

“Minha mãe saiu pela manhã para trabalhar e como de costume, parou na estação Pirajá para comprar sopa. Eu cheguei lá antes do SAMU e minha mãe me disse que tinha sido a mulher que tinha ligado o fogo com álcool”, disse Beatriz Reis, 28 anos, filha da vítima.

Depois do acidente, a cuidadora de idosos Sueli Barbosa dos Santos foi levada às pressas ao Hospital Teresa de Lieux. Ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau na face, tórax e abdômen e ficou com 47% do corpo queimado. A atendente também se feriu e foi encaminhada para uma unidade de saúde, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

Beatriz disse que a dona da barraca não estava presente no momento do acidente. A proprietária pediu para um familiar acompanhar Sueli até o hospital e se colocou à disposição para ajudá-la, segundo a filha. De acordo com a CCR Metrô Bahia, a mulher não está devidamente credenciada para comercializar produtos no terminal.

Sueli agora aguarda regulação para ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deve ficar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a filha, há uma demora na transferência da mãe, que além de estar em estado grave, é hipertensa e diabética.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) declarou que “a solicitação ainda não completou 24 horas no sistema de regulação” e disse que a Central Estadual de Regulação recebe solicitações caso o paciente necessite de recursos que não estejam disponíveis na unidade onde está sendo assistido. Um dos critérios para a transferência é a gravidade, segundo a pasta.

Já a CCR Metrô Bahia afirmou, em nota, que agentes de atendimento e segurança prestaram os primeiros-socorros às mulheres que ficaram feridas no princípio de incêndio. A concessionária também lamentou o ocorrido, disse que prestou auxílio às pessoas envolvidas e reforçou que é proibido manusear fogo e vender produtos sem autorização próximo às dependências do metrô.

“É proibida a utilização de materiais inflamáveis, bem como a venda de produtos nas dependências das Estações e Terminais de Ônibus do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, exceto quando devidamente regulamentada e já autorizada pela administração”, declarou.

