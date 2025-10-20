Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Queda de árvore deixa hospital sem luz em Salvador

Hospital afirma que serviço foi restabelecido com uso de geradores e baterias

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:50

Hospital Português
Hospital Português Crédito: Divulgação

A queda de uma árvore prejudicou o fornecimento de energia no Hospital Português, localizado na Graça, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (20). Pacientes informaram que o serviço foi interrompido e que os geradores deixaram de funcionar. Em nota, o hospital confirmou que os equipamentos foram afetados.

O incidente aconteceu por volta das 11h30, segundo o próprio hospital. "Devido ao impacto do incidente, os geradores de emergência também foram afetados. A equipe técnica do hospital atuou imediatamente para o restabelecimento do sistema, normalizando totalmente o fornecimento de energia", afirma, em nota.

De acordo com a instituição, os pacientes internados, inclusive os das Unidades de Terapia Intensiva e do Centro Cirúrgico, permaneceram assistidos, sem intercorrências. "Os equipamentos de suporte permaneceram operando por meio de baterias, e as equipes assistenciais seguiram mobilizadas, adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e o cuidado dos pacientes", completa.

Ainda segundo o hospital, as manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos estão atualizadas. A reportagem entrou em contato com a Neoenergia Coelba sobre o caso e aguarda retorno. 

Tags:

Salvador Energia Hospital

Mais recentes

Imagem - Governador admite atraso na entrega da obra da Nova Rodoviária de Salvador

Governador admite atraso na entrega da obra da Nova Rodoviária de Salvador
Imagem - 6 ideias de lanches rápidos e nutritivos para o dia a dia

6 ideias de lanches rápidos e nutritivos para o dia a dia
Imagem - 6 mitos e verdades sobre o mau hálito

6 mitos e verdades sobre o mau hálito

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
01

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento
02

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos
03

Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil