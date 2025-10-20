Queda de árvore deixa hospital sem luz em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:50
A queda de uma árvore prejudicou o fornecimento de energia no Hospital Português, localizado na Graça, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (20). Pacientes informaram que o serviço foi interrompido e que os geradores deixaram de funcionar. Em nota, o hospital confirmou que os equipamentos foram afetados.
O incidente aconteceu por volta das 11h30, segundo o próprio hospital. "Devido ao impacto do incidente, os geradores de emergência também foram afetados. A equipe técnica do hospital atuou imediatamente para o restabelecimento do sistema, normalizando totalmente o fornecimento de energia", afirma, em nota.
De acordo com a instituição, os pacientes internados, inclusive os das Unidades de Terapia Intensiva e do Centro Cirúrgico, permaneceram assistidos, sem intercorrências. "Os equipamentos de suporte permaneceram operando por meio de baterias, e as equipes assistenciais seguiram mobilizadas, adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e o cuidado dos pacientes", completa.
Ainda segundo o hospital, as manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos estão atualizadas. A reportagem entrou em contato com a Neoenergia Coelba sobre o caso e aguarda retorno.