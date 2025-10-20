BAHIA

Marinha faz alerta para ondas de até 2,5 metros em Salvador

Mau tempo provoca chuva e ventos fortes no litoral do estado

Maysa Polcri

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:10

Chuva em Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta segunda-feira (20) sobre as condições da orla do estado da Bahia, entre Salvador e Conde, no Litoral Norte. A passagem de uma frente fria no oceano provoca ressaca da faixa litorânea, com ondas de até 2,5 metros. O aviso é válido até a manhã de quinta-feira (23), podendo ser prorrogado.

A frente fria ainda causa ventos fortes, de intensidade de até 75 km/h, na faixa litorânea dos estados do Espírito Santo e Bahia, entre as cidades de Linhares (ES) e Salvador. O alerta é válido até quarta-feira (22).

Ao longo desta semana, a atuação de uma frente fria manterá o tempo instável, com ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C desde esta segunda-feira (20) até o domingo (26).

Há 90% de possibilidade de chuva entre segunda e na quinta-feira (23), de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para sexta-feira (24) e sexta-feira (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia.