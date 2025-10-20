CLIMA

Bahia deve registrar temporais nesta segunda-feira (20); veja orientações de segurança

Estado terá precipitações de até 70mm e ventos que podem atingir os 70 km/h

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:38

Salvador amanheceu sob chuva nesta segunda (20) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A Bahia deve registrar fortes chuvas, acompanhadas de raios e vendavais, nesta segunda-feira (20), segundo o Climatempo. Os temporais tiveram início no extremo sul, sudoeste e oeste e estão avançando para as demais regiões do estado, com precipitações de até 70mm e ventos que podem atingir os 70 km/h.

De acordo com a Neoenergia Coelba, os temporais podem causar danos severos à rede elétrica, causados pela queda de árvores de grande porte sobre a fiação e incidência de raios no sistema.

A distribuidora informou que está com o time reforçado de eletricistas em campo. A quantidade de engenheiros e técnicos que atuam no Centro de Operações Integradas (COI) também foi ampliada. Todas as equipes seguirão mobilizadas e atuando 24 horas no monitoramento e atuação em caso de interrupções no fornecimento.

Orientações de segurança

Os cuidados com a eletricidade são fundamentais para evitar acidentes durante temporais. Por isso, a Neoenergia Coelba reforça importantes orientações para garantir a segurança dos seus clientes:

Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a Neoenergia Coelba pelo número 116.

Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para os Bombeiros (193).

Procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas durante as tempestades de raios;

Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenções de antenas;