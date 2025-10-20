DESVIO MILIONÁRIO

Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia

Arnaldo Augusto Pereira foi condenado a 18 anos de prisão por envolvimento no desvio de R$ 500 milhões da Prefeitura de São Paulo

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:13

Ex-auditor fiscal Arnaldo Augusto Pereira Crédito: Reprodução/Fantástico

O ex-auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo Arnaldo Augusto Pereira, preso no sul da Bahia, pagou R$ 45 mil em dinheiro por uma certidão de óbito verdadeira, emitida por um cartório. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Preso na última quarta-feira (15), o homem usava uma identidade falsa e forjou a própria morte para escapar da pena. Segundo as investigações, Pereira já havia sido preso pelo esquema de corrupção que movimentou valores superiores a R$ 500 milhões na prefeitura de São Paulo, entre 2008 e 2012.

Pereira tinha um atestado de óbito datado de 10 de julho de 2025. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Saldanha Palheiro chegou a declarar extinta a punibilidade do acusado por conta da suposta morte. A investigação uniu o trabalho de inteligência das Polícias Militar de São Paulo, Bahia e Espírito Santo.

A prisão foi realizada pelo Ministério Público (MPBA), por meio do Gaeco Sul, com apoio da Rondesp Extremo Sul e com investigação de inteligência do Gedec (MPSP)