DESVIO MILIONÁRIO

Ex-auditor da máfia do ISS que forjou a própria morte é preso na Bahia

Arnaldo Augusto Pereira foi condenado a 18 anos de prisão por envolvimento no desvio de R$ 500 milhões da prefeitura de São Paulo

Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:13

O ex-auditor-fiscal Arnaldo Augusto Pereira Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-auditor fiscal Arnaldo Augusto Pereira, condenado a 18 anos de prisão por participação na "máfia do ISS", foi preso em Mucuri, no sul da Bahia, nesta quarta-feira (15).

O homem usava uma identidade falsa e forjou a própria morte para escapar da pena. Segundo as investigações, Pereira já havia sido preso pelo esquema de corrupção que movimentou valores superiores a R$ 500 milhões na prefeitura de São Paulo, entre 2008 e 2012.

Pereira tinha um atestado de óbito datado de 10 de julho de 2025. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Saldanha Palheiro chegou a declarar extinta a punibilidade do acusado por conta da suposta morte. A investigação uniu o trabalho de inteligência das Polícias Militar de São Paulo, Bahia e Espírito Santo.

A prisão foi realizada pelo Ministério Público (MPBA), por meio do Gaeco Sul, com apoio da Rondesp Extremo Sul e com investigação de inteligência do Gedec (MPSP)