Bahia ganha 3,7 mil novos voos para o verão; veja as rotas

Companhias investem para atender aumento da demanda na alta estação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:02

Meio-fio do aeroporto
Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

A Bahia vai ganhar incremento de 3,7 mil voos extras durante o Verão 2025/2026. As rotas vão atender Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Morro de São Paulo e Boipeba. O objetivos das companhias aéreas é atender o aumento da demanda na alta estação. 

A Gol Linhas Aéreas terá 7,6 mil voos para Salvador, 1,2 mil a mais do que no verão passado, uma expansão de 20%. Mais de 1 milhão de assentos serão criados. O maior aumento será nas rotas partindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

No interior baiano, a oferta vai aumentar em 40%, com 1,2 mil voos e 240 mil assentos. Somente Porto Seguro terá 500 linhas extras, partindo de Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. Em Ilhéus, o incremento será de 45%, com 160 voos de São Paulo e 31 mil assentos, além de uma rota do Rio de Janeiro. A cidade de Vitória da Conquista voltará a receber dois voos diários de aeroportos paulistas.

A companhia Azul vai operar 880 voos extras, com mais de 132,4 mil assentos para a Bahia - o que representa crescimento de 26% no número de operações. Serão 432 linhas a mais para Salvador, 300 para Porto Seguro e 148 para Ilhéus, tendo como origem São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

A Latam vai aumentar em 15% as operações em aeroportos baianos, passando de 77 para 88 frequências semanais, com saídas de São Paulo para Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus. A novidade é o lançamento de três rotas inéditas: do Rio de Janeiro (Santos Dumont) para a capital baiana e Porto Seguro; e de São Paulo (Congonhas) para Ilhéus.

Já a Abaeté Linhas Aéreas terá no próximo verão mais de 500 voos, com cinco mil assentos, o que representa um aumento de 63% nas operações. Serão linhas de Salvador para Morro de São Paulo e Boipeba, no município de Cairu.

