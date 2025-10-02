Turismo de negócios impulsiona Salvador

ARTIGO

Cláudio Najar

Publicado em 2 de outubro de 2025

Salvador sempre foi reconhecida pela força de sua cultura e pela profundidade de sua fé, expressas nas tradições populares, na herança afro-brasileira e na riqueza de sua história e patrimônio. Nos últimos cinco anos, entretanto, a cidade vive um novo ciclo de desenvolvimento a partir do turismo de negócios e eventos, segmento que se consolidou como um dos mais importantes vetores de geração de riqueza, empregos e oportunidades.

A inauguração do Centro de Convenções Salvador (CCS), em 2020, representou um divisor de águas e reposicionou a capital baiana no calendário nacional e internacional de eventos. Desde então, os resultados confirmam a relevância dessa aposta: foram mais de 450 agendas, quase 1,2 milhão de visitantes e impacto econômico superior a R$ 1 bilhão. O equipamento gera, em média, três mil empregos temporários por ano em sua operação direta, além de impulsionar setores como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços.

Pesquisa da Embratur mostra que o visitante de negócios e eventos gasta quatro vezes mais e permanece por mais tempo no destino do que o turista de lazer. Esse desempenho decorre da confiança do ente público na gestão privada, que alia conhecimento local ao alcance global da GL events. A multinacional francesa, com mais de 40 anos de atuação, administra centros de convenções, arenas e pavilhões em quatro continentes. Com presença em 27 países, respalda e projeta Salvador em um mercado competitivo. Não à toa, há programações confirmadas até 2029, consolidando o CCS como hub de negócios.

O primeiro semestre de 2025 comprovou esse dinamismo com a RoboCup, maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo, que reuniu 3 mil competidores de 40 países e atraiu cerca de 60 mil pessoas.

O segundo semestre traz a Exposibram, principal plataforma de negócios da mineração na América Latina, o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, considerado o maior do gênero na região, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, tido como o mais importante da categoria no País, além de outros encontros nacionais de diversos setores.

Mesmo com um calendário robusto, o CCS mantém flexibilidade para novas programações, dada sua versatilidade e capacidade de abrigar múltiplos eventos simultaneamente — já chegou a receber sete no mesmo dia.

O turismo de negócios, além do retorno imediato, projeta Salvador para o País, atrai investimentos e fortalece sua imagem como destino moderno e preparado. O futuro do segmento é promissor, e o Centro de Convenções Salvador seguirá como catalisador desse movimento, transformando cada evento em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico e social para a cidade. Sempre com visão de futuro.