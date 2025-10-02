COLUNA FAROL ECONÔMICO

Calçadistas baianos usam feira como vitrine para vendas

Setor está entre os impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil

Donaldson Gomes

Publicado em 2 de outubro de 2025

Bahia tem um dos principais parques calçadistas do país Crédito: Divuulgação

Passos largos

A 5ª edição da BFShow, maior vitrine do setor calçadista brasileiros, vai acontecer entre os dias 10 e 12 de novembro, no distrito Anhembi, em São Paulo. O evento acontece enquanto o setor enfrenta os efeitos do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra o setor produtivo no Brasil. A Bahia estará representada pelo Sindicalçados Bahia e oito empresas filiadas. O presidente do sindicato, Paulo Vicente Bender, destaca o potencial de internacionalização do evento. “Para nosso polo, a feira tem oferecido boas oportunidades de prospecção de negócios do mercado interno e também mundial”, pontua. Segundo o relatório Indústria de Calçados - Brasil 2025, a Bahia foi o quinto maior produtor nacional em 2024, com 55,1 milhões de pares de calçados produzidos, equivalente a 5,9% da produção do Brasil no ano. Os principais polos produtores do estado se concentram em Vitória da Conquista, com 45% do total, e Feira de Santana, com 38,6%. No ano passado, o estado foi o terceiro maior empregador, com cerca de 40,9 mil postos. O estado é o quarto maior exportador de calçados do país, com um acumulado de janeiro a agosto de US$ 54 milhões e 2.941.235 em pares de calçados.

Novo domínio

A baiana PetroReconcavo anunciou a conclusão da aquisição de 50% dos ativos para o transporte e armazenamento de gás natural da Brava Energia no complexo de Guamaré, no Rio Grande do Norte. A operação reforça a estratégia da companhia de ampliar a eficiência e a segurança no escoamento e processamento na Bacia Potiguar. O portfólio adquirido inclui duas Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs), cada uma com capacidade de 1,5 milhão de metros cúbicos por dia, além de sistemas auxiliares de recebimento, compressão e armazenamento de derivados líquidos, e o gasoduto que conecta a produção da PetroReconcavo e de terceiros às UPGNs. A conclusão da transação ocorreu após o pagamento de R$ 168,8 milhões à Brava. Os 15% remanescentes serão quitados de forma fracionada, acompanhando a evolução do processo de transferência imobiliária. Pelo acordo, a Brava permanecerá como operadora. Um Comitê Operacional, formado por representantes das duas empresas, definirá as diretrizes orçamentárias, de custos e de eficiência. Segundo a PetroRecôncavo, a conclusão desta aquisição representa um marco relevante na implementação do plano de resiliência e eficiência operacional, garantindo maior previsibilidade, redução de custos e segurança no processamento da produção de gás natural.

Presença na COP

A Vert Soluções Ambientais, instalada no Hub da Construção do Sinduscon-BA, foi selecionada para compor o documento oficial da confederação Nacional da Indústria (CNI) que será apresentado na COP 30, em Belém (PA). Com investimento de R$ 3 milhões, a startup já transformou 6 mil toneladas de resíduos em novos produtos, evitando a emissão de 7.740 toneladas de CO₂ e a incineração que custaria R$ 3,6 milhões. A empresa foi selecionada entre 42 milhões de projetos de 60 países. Genuinamente baiana, a empresa ficou em 2° lugar no prêmio FIEB de Sustentabilidade na Indústria.

