Calçadistas baianos usam feira como vitrine para vendas

Donaldson Gomes
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00
Passos largos
A 5ª edição da BFShow, maior vitrine do setor calçadista brasileiros, vai acontecer entre os dias 10 e 12 de novembro, no distrito Anhembi, em São Paulo. O evento acontece enquanto o setor enfrenta os efeitos do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra o setor produtivo no Brasil. A Bahia estará representada pelo Sindicalçados Bahia e oito empresas filiadas. O presidente do sindicato, Paulo Vicente Bender, destaca o potencial de internacionalização do evento. “Para nosso polo, a feira tem oferecido boas oportunidades de prospecção de negócios do mercado interno e também mundial”, pontua. Segundo o relatório Indústria de Calçados - Brasil 2025, a Bahia foi o quinto maior produtor nacional em 2024, com 55,1 milhões de pares de calçados produzidos, equivalente a 5,9% da produção do Brasil no ano. Os principais polos produtores do estado se concentram em Vitória da Conquista, com 45% do total, e Feira de Santana, com 38,6%. No ano passado, o estado foi o terceiro maior empregador, com cerca de 40,9 mil postos. O estado é o quarto maior exportador de calçados do país, com um acumulado de janeiro a agosto de US$ 54 milhões e 2.941.235 em pares de calçados.
Novo domínio
A baiana PetroReconcavo anunciou a conclusão da aquisição de 50% dos ativos para o transporte e armazenamento de gás natural da Brava Energia no complexo de Guamaré, no Rio Grande do Norte. A operação reforça a estratégia da companhia de ampliar a eficiência e a segurança no escoamento e processamento na Bacia Potiguar. O portfólio adquirido inclui duas Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs), cada uma com capacidade de 1,5 milhão de metros cúbicos por dia, além de sistemas auxiliares de recebimento, compressão e armazenamento de derivados líquidos, e o gasoduto que conecta a produção da PetroReconcavo e de terceiros às UPGNs. A conclusão da transação ocorreu após o pagamento de R$ 168,8 milhões à Brava. Os 15% remanescentes serão quitados de forma fracionada, acompanhando a evolução do processo de transferência imobiliária. Pelo acordo, a Brava permanecerá como operadora. Um Comitê Operacional, formado por representantes das duas empresas, definirá as diretrizes orçamentárias, de custos e de eficiência. Segundo a PetroRecôncavo, a conclusão desta aquisição representa um marco relevante na implementação do plano de resiliência e eficiência operacional, garantindo maior previsibilidade, redução de custos e segurança no processamento da produção de gás natural.
Presença na COP
A Vert Soluções Ambientais, instalada no Hub da Construção do Sinduscon-BA, foi selecionada para compor o documento oficial da confederação Nacional da Indústria (CNI) que será apresentado na COP 30, em Belém (PA). Com investimento de R$ 3 milhões, a startup já transformou 6 mil toneladas de resíduos em novos produtos, evitando a emissão de 7.740 toneladas de CO₂ e a incineração que custaria R$ 3,6 milhões. A empresa foi selecionada entre 42 milhões de projetos de 60 países. Genuinamente baiana, a empresa ficou em 2° lugar no prêmio FIEB de Sustentabilidade na Indústria.
Dia das crianças
As vendas no Dia das Crianças deste ano devem se manter estáveis, em relação aos resultados do ano passado, projeta o Sistema Comércio BA. A expectativa de faturamento para os segmentos mais ligados à data comemorativa é de R$ 6,7 bilhões. No ano passado, houve crescimento de 3,5% nas vendas desses segmentos. Diante do atual patamar elevado da taxa de juros e do aumento da inadimplência na capital baiana, repetir a média de outubro de 2024 pode ser considerado um resultado “relativamente positivo”, destaca o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes.