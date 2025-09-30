Acesse sua conta
Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Documento poderá ser emitido até a próxima sexta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:52

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A partir desta quarta-feira (1º), o SAC Móvel estará no município de Canudos, no Nordeste baiano, emitindo a Carteira de Identidade Nacional (CIN) de forma gratuita. O atendimento é de 7h30 às 17h, por ordem de chegada, no Colégio Modelo Maria José de Souza Alves, até a próxima sexta-feira (3). Além da CIN, os serviços disponíveis à população são Antecedentes Criminais, orientações da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

A CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou de acordo com o estado civil em mãos.

Ação integra a Praça de Justiça e Cidadania, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), cujo objetivo é aproximar o Judiciário da população e garantir o acesso a serviços essenciais, fortalecendo a cidadania por meio de um trabalho que une justiça, cultura e inclusão social.

A programação terá atendimentos jurídicos, emissão de documentos e certidões, além de orientações financeiras, previdenciárias e sociais. Também haverá atividades voltadas à regularização fundiária, oficinas de empregabilidade, educação financeira, direitos do consumidor, apresentações culturais, e palestras históricas sobre a memória da cidade de Canudos. 

Tags:

Bahia Documentos Canudos

