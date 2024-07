CIN

Saiba como solicitar nova Carteira de Identidade Nacional na Bahia

Para emissão do novo documento são exigidas apenas as certidões de nascimento ou casamento. O formato atual da carteira de identidade terá validade até 2032, não havendo, portanto, necessidade imediata de renovação.

O novo documento terá o cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, e um QR Code para verificação de autenticidade do documento e dos dados do cidadão. A CIN terá validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.