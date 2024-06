IDENTIFICAÇÃO

Prazo para início de emissão das novas Carteiras de Identidade na Bahia é prorrogado

As emissões devem iniciar ainda no primeiro semestre

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 22:13

Nova Carteira de Identificação Nacional Crédito: Reprodução

Prevista para iniciar no dia 1º de junho, o prazo para emissão das novas Carteiras de Identidade foi prorrogado. Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelo Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), que emite o documento, a entrega dos novos documentos deve começar ainda no primeiro semestre.

A extensão do prazo ocorreu devido a um atraso na integração do Sistema de geração do QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), operacionalizado pelo Ministério da Justiça.

No começo do projeto, a identificação será realizada em dois postos na capital, com restrição de público. De acordo com o DPT, o objetivo é avaliar o fluxo de atendimento para as Novas Carteiras de Identidade emitidas na Bahia.

O acesso ao serviço será feito através de agendamento pela plataforma ou aplicativo ba.gov.br. Após a consolidação do sistema, as tratativas para abertura do atendimento à toda população serão realizadas.