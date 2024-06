CULTURA

Mamadou Gaye de despede da gestão como Cônsul Honorário da França na Bahia

Apaixonado pelo estado, pesquisador segue em Salvador com intenção de colaborar com projetos culturais sobre diáspora africana e ancestralidade

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 21:13

Mamadou Gaye Crédito: divulgação

Mamadou Gaye encerrou em maio sua gestão como Cônsul Honorário da França na Bahia, depois de cinco anos dedicados à função. Nesse período, Gaye esteve a serviço tanto dos franceses que moram na Bahia como de brasileiros que têm vínculo com a França. Foi em fevereiro de 2019 que ele assumiu a função quando já ocupava o cargo de diretor da Aliança Francesa de Salvador.

“Sem dúvida, organizar o repatriamento dos franceses durante a pandemia foi a experiência mais desafiadora na minha gestão”, avalia Gaye que deixa como marco da sua passagem pelo Consulado uma escuta atenta com foco na resolutividade das questões. “Escutar, com intenção, a necessidade do usuário já é a metade do caminho na resolução do problema”, define.

Na gestão da representação da França na Bahia, ele contou com a parceria de Lucia Queiroz, que o auxiliava como secretária da agência consular prestando em média mil atendimentos por ano, sendo metade do púbico atendido de franceses e metade de brasileiros. Mamadou Gaye atuou nessa função mobilizando a competência de comunicador e apresentou soluções para os usuários dos serviços da agência consular. Além das questões administrativas em relação com os documentos de identidade e os títulos de viagem, prestou assistência aos turistas franceses e às famílias francesas instaladas na Bahia. A assistência aos franceses em grande vulnerabilidade também estava entre suas atribuições.

Mamadou Gaye pretende, com o tempo livre que vai ter a partir dos próximos dias, focar no seu doutorado que está realizando no Programa de Pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA), cuja pesquisa é sobre discurso político e identidade. Com o propósito de continuar colaborando com projetos culturais em torno da diáspora africana e da ancestralidade, tem o desejo de participar mais fortemente do debate sobre o racismo e contra as desigualdades.

"Quando cheguei, senti a necessidade de escutar para entender. Hoje, depois de quase sete anos de vida na Bahia, quero falar para contribuir a partir da minha perspectiva feita na vivência entre o continente africano, europeu e agora sul-americano", anuncia.

O "senegalo-franco-baiano", como se intitula, continua pesquisando em paralelo questões relativas à cultura organizacional. Concluiu recentemente uma especialização na UFBA com uma monografia intitulada Atos de fala e comunicação organizacional performativa.