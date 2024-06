Rachel Reis será uma das principais atrações do Prêmio da Música Brasileira

Uma das grandes revelações do cenário musical nacional dos últimos anos, Rachel Reis foi anunciada, nesta terça-feira (4), como uma das principais atrações da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira. O evento reunirá encontros inéditos para celebrar a música do Brasil com interpretações de clássicos de Tim Maia, o homenageado do ano.