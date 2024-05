Brasileira ganha prêmio internacional por trabalho com natação infantil

A brasileira Sandra Rossi Madormo venceu o prêmio internacional Virginia Hunt Newman, que reconhece profissionais com contribuições notáveis aos esportes aquáticos. A fundadora do Inati (Instituto de Natação Infantil), alerta para que a conscientização da segurança aquática ganhe mais força e diminua os índices de incidentes. O Brasil é líder na América Latina em afogamentos.

Segundo o DataSUS do Ministério da Saúde e o relatório da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), os afogamentos foram a causa de 5.488 mortes no Brasil em 2022.

“Os números ainda estão num patamar muito elevado, o que reforça a necessidade de intensificação do trabalho e que ele seja mais universal, abrangendo crianças, adolescentes e adultos de todas as classes sociais. A premiação pode ser mais uma forma de chamar atenção para este tema tão importante, mas que ainda não é percebido como tal pela população em geral”, diz Sandra.

Sandra é a segunda brasileira vencedora da premiação, sendo que o primeiro foi José Maria Fontanelli, em 2008. “Ele foi meu técnico, e aos 15 anos, me convidou para ser sua assistente nas aulas, o que determinou a minha vida a partir daquele momento. Hoje, ele não está mais entre nós, mas tenho certeza que ficaria muito feliz de ver sua pupila receber a mesma premiação”, vibra.

As Nações Unidas, através da OMS (Organização Mundial da Saúde), antecipam crescimento nos próximos anos, se não houver intervenção drástica com uso da prevenção. “Temos que incentivar o ensino e a prática da natação em todos os extratos da população, por ser uma atividade que propicia a boa convivência com um ambiente não natural para o ser humano. Em países onde a natação é uma prática disseminada na população, como a Austrália, os índices de afogamentos são menores”, aponta Sandra.