RUMO AO HEXA

CBF inicia inspeções nos EUA e define prioridades logísticas para a Copa do Mundo de 2026

Dirigentes avaliam centros de treinamento, hotéis e estádios; escolha da base será feita antes mesmo do sorteio dos grupos

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 20:30

CBF busca facilidades de logística para o Mundial Crédito: Divulgação/CBF

Com a classificação assegurada para a Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol deu largada à sua preparação fora das quatro linhas para a competição. Nos últimos dias, integrantes do Departamento de Seleções estiveram nos Estados Unidos para visitar e avaliar locais que poderão receber a Seleção Brasileira durante a disputa do Mundial, que será realizado na América do Norte, com sedes nos EUA, Canadá e México. >

O supervisor geral Sérgio Dimas e o fisiologista Guilherme Passos lideraram a comitiva enviada pela CBF. O objetivo da viagem é mapear locais que ofereçam condições ideais de trabalho, conforto e logística para o elenco brasileiro. A avaliação inclui centros de treinamento, estrutura hoteleira, qualidade dos gramados, acessibilidade, distância entre sedes e até o fuso horário, fatores considerados decisivos no desempenho dos atletas em torneios de longa duração.>

A entidade pretende tomar uma decisão ainda antes do sorteio dos grupos, marcado para dezembro. Isso porque várias seleções já estão em processo de escolha de suas “bases operacionais” e a CBF quer se antecipar para garantir as melhores opções.>

Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, essa fase de preparação logística é estratégica:>

“Assim que confirmamos a classificação matemática para a Copa, disparamos nosso planejamento em busca de identificar os melhores ‘base-camps’ (bases operacionais das equipes, compostas por instalações de treino e alojamentos da Fifa), para quando tivermos o sorteio dos grupos em dezembro. A ida do Sérgio Dimas e do Guilherme procura também identificar o que a gente chama de ‘base-camp CBF’, que vai ser onde faremos a nossa fase preparatória”, >

A missão inicial passou por três cidades norte-americanas. A primeira parada foi em Orlando, na Flórida, região já conhecida da delegação brasileira por ter sido utilizada como sede de treinos antes da Copa América de 2024. Lá, foram inspecionados hotéis, campos de treinamento e possíveis locais para jogos-treino e amistosos.>

Na sequência, a dupla seguiu para Seattle, uma das principais cidades da costa oeste dos Estados Unidos e sede recorrente em eventos da Fifa. O roteiro foi concluído em Portland, no estado do Oregon, onde está localizada a sede da Nike, patrocinadora da Seleção e possível parceira logística para a instalação da delegação brasileira durante o torneio.>

“É obrigação nossa ter essas opções levantadas. Uma Copa do Mundo se ganha e se perde dentro de campo e fora dele. Nosso trabalho é planejar, identificar todas as possibilidades e estarmos atentos a todos os detalhes, para que no período da Copa tudo corra rigorosamente conforme o desejo da comissão técnica do Carlo Ancelotti. E também darmos as melhores condições para os atletas, não só no período da disputa, mas também naquele período preparatório da última data-fifa de junho”, completou Rodrigo Caetano.>

O gerente de Seleções Masculinas, Cícero Souza, reforçou a importância da análise técnica e logística de cada local visitado:>