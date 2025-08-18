Acesse sua conta
Vitória ganha dois reforços para a partida contra o Flamengo

Zé Marcos e Ronald, que cumpriram suspensão na rodada passada, volta a ficar à disposição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:34

Zé Marcos e Ronald
Zé Marcos e Ronald Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Há cinco jogos sem vencer e vindo de três empates frustrantes em casa, o clima no Vitória está longe de ser positivo. A situação pode se complicar ainda mais, já que o próximo compromisso será contra o líder Flamengo, na segunda-feira (25), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Apesar do cenário desafiador, o retorno de dois titulares ajuda a aliviar a pressão. O zagueiro Zé Marcos e o meio-campista Ronald, que cumpriram suspensão por acúmulo de cartões amarelos na última rodada, voltam a ficar à disposição do técnico Fábio Carille.

Além deles, há a expectativa pela recuperação de alguns atletas em tratamento. Matheuzinho (lesão na fáscia plantar), Claudinho (edema ósseo no pé direito), Baralhas (sobrecarga no adutor e púbis), Willian Oliveira (condropatia patelofemoral) e Romarinho (lesão na panturrilha) podem estar aptos a tempo de reforçar a equipe.

Por outro lado, seguem fora de combate os laterais Jamerson, em recuperação de cirurgia no tornozelo, e Raúl Cáceres, que trata um estiramento muscular na coxa direita, além do volante Rúben Ismael, que passou por cirurgia no menisco.

Com dois reforços confirmados e a possibilidade de mais retornos, o elenco rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira (19), no CT Manoel Pontes Tanajura, após dois dias de folga. Serão seis sessões de treino até o duelo com o Flamengo.

