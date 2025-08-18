Z4

De volta: Vitória encerra rodada na zona de rebaixamento

Rubro-negro é time com mais jogos na parte de baixo da tabela e enfrenta o Flamengo na sequência

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:16

Vitória x Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou para a zona de rebaixamento ao final da rodada, após permitir o empate do Juventude no Barradão depois de abrir 2 a 0. Com a goleada do Vasco sobre o Santos, por 6 a 0, no Morumbis, o time carioca ultrapassou o rubro-negro na tabela. O Vitória agora está na 17ª colocação.

Para agravar mais a situação, o time de Fábio Carille é o que tem mais jogos já disputados entre os times com menos pontos no campeonato - esse critério de desempate, inclusive, coloca o Vasco fora do Z4, mesmo com o mesmo número de pontos que o Leão.

Vitória 2 x 2 Juventude 1 de 6

Veja como está o Z-4 e os times imediatamente acima:

15. Santos: 21 pontos em 19 jogos;

16. Vasco: 19 pontos em 18 jogos;

17. Vitória: 19 pontos em 20 jogos;

18. Juventude: 15 pontos em 18 jogos;

19. Fortaleza: 15 pontos em 19 jogos;

20. Sport: 10 pontos em 18 jogos.

O Vitória ficou cinco rodadas fora da zona, mas não conseguiu se distanciar do perigo. Até agora, a melhor posição do clube no torneio foi o 14º lugar, no final da oitava rodada. Agora, chega à sétima rodada na zona de descenso.