FUTEBOL

Finalistas da Copa do Brasil serão conhecidos neste domingo

Corinthians e Cruzeiro jogam em Itaquera e Flu e Vasco no Maracanã



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:46

Definição da final acontece hoje Crédito: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

A definição dos finalistas da Copa do Brasil acontece neste domingo (14), com dois confrontos decisivos envolvendo grandes rivais. Em São Paulo, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, enquanto no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco duelam no Maracanã.

Vantagem alvinegra em Itaquera

O primeiro classificado para a decisão será conhecido a partir das 18h (horário de Brasília). O Corinthians entra em campo com vantagem após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa, no jogo de ida. Com isso, o Timão avança à final com um empate diante da torcida.

Para chegar à decisão no tempo normal, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença. Um triunfo por margem mínima leva a disputa para os pênaltis.

Apesar do cenário favorável, o técnico Dorival Júnior pregou cautela e destacou o equilíbrio do confronto. “Será um jogo ainda mais intenso, com as equipes mais concentradas. O resultado segue totalmente em aberto, apesar da pequena vantagem que conquistamos em Belo Horizonte”, afirmou.

No Corinthians, a principal dúvida é o atacante Yuri Alberto, que sentiu um desconforto na perna esquerda na última quarta-feira (10). Já o Cruzeiro tem baixas confirmadas: o zagueiro Lucas Villalba, lesionado no tornozelo esquerdo, e o volante Lucas Romero, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

A equipe mineira pode ganhar uma opção ofensiva com o retorno de Wanderson, recuperado de lesão muscular. O técnico Léo Jardim, no entanto, ponderou sobre o ritmo do jogador. “Ele está liberado para treinar, mas ficou fora por um tempo. Mesmo que atue por dez ou 15 minutos, pode ajudar, principalmente defensivamente”, disse.

Clássico decide vaga no Maracanã

O segundo finalista sairá do clássico carioca entre Fluminense e Vasco, marcado para as 20h30, no Maracanã. O Vasco chega em vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, na última quinta-feira (11).

Mesmo com o resultado positivo, o técnico Fernando Diniz adotou discurso cauteloso. “Foi apenas o primeiro tempo do confronto. São 180 minutos, e precisamos entrar no domingo com seriedade máxima, corrigindo os erros e respeitando o adversário”, declarou.

Do outro lado, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, reforçou que o mata-mata ainda está em aberto. “Jogos de Copa não se resumem a 90 minutos. Precisamos ajustar detalhes, como transições e duelos individuais, para reverter o placar e buscar a classificação”, afirmou o argentino.