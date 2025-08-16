FRUSTAÇÃO TOTAL

Kayzer se revolta com mais um empate cedido pelo Vitória nos acréscimos: 'Vontade de esculachar'

Centroavante foi o autor dos dois gols do Vitória no empate em 2 a 2 contra o Juventude

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 21:21

Kayzer é o artilheiro do Vitória na Série A com 7 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mais uma vez na temporada, o Vitória mostrou falta de frieza para segurar resultados nos minutos finais e voltou a decepcionar a própria torcida. Pelo terceiro jogo seguido no Barradão, o time cedeu o empate nos acréscimos. Desta vez, não foi contra o lanterna Sport nem contra o time reserva do Palmeiras, mas diante do vice-lanterna do campeonato, que até então não havia somado sequer um ponto em oito partidas como visitante.

Com um jogador a mais desde os sete minutos, o Leão chegou a abrir 2 a 0, mas também sofreu uma expulsão e viu o Juventude reagir até empatar em 2 a 2, na noite deste sábado (16), em um Barradão lotado por mais de 27 mil torcedores, pela primeira rodada do returno.

Vitória 2 x 2 Juventude

Autor dos dois gols do time na partida, Renato Kayzer deixou o campo indignado com mais uma “pipocada” nos minutos finais. Exausto, foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo por Renzo López, mas, de tanta apreensão, sequer conseguiu se sentar no banco de reservas. Permaneceu em pé, como um torcedor frustrado, e viu o empate sair aos 52 minutos. Após o apito final, em entrevista à transmissão do Premiere, não escondeu a revolta.

“Com toda sinceridade, a minha vontade era de esculachar. Mas é preciso manter a cabeça fria agora. Não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. Mais uma vez, pecamos no final. Isso é cansativo, mas em algum momento teremos que mudar essa situação e fazer melhor. Fizemos um bom jogo, mas mesmo com um a mais, faltou maturidade. Infantilidade é a palavra que resume o que aconteceu hoje”, desabafou o centroavante rubro-negro.