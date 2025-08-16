Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kayzer se revolta com mais um empate cedido pelo Vitória nos acréscimos: 'Vontade de esculachar'

Centroavante foi o autor dos dois gols do Vitória no empate em 2 a 2 contra o Juventude

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 21:21

Vitória ainda não venceu como visitante na Série A
Kayzer é o artilheiro do Vitória na Série A com 7 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mais uma vez na temporada, o Vitória mostrou falta de frieza para segurar resultados nos minutos finais e voltou a decepcionar a própria torcida. Pelo terceiro jogo seguido no Barradão, o time cedeu o empate nos acréscimos. Desta vez, não foi contra o lanterna Sport nem contra o time reserva do Palmeiras, mas diante do vice-lanterna do campeonato, que até então não havia somado sequer um ponto em oito partidas como visitante.

Com um jogador a mais desde os sete minutos, o Leão chegou a abrir 2 a 0, mas também sofreu uma expulsão e viu o Juventude reagir até empatar em 2 a 2, na noite deste sábado (16), em um Barradão lotado por mais de 27 mil torcedores, pela primeira rodada do returno.

Vitória 2 x 2 Juventude

Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória

Autor dos dois gols do time na partida, Renato Kayzer deixou o campo indignado com mais uma “pipocada” nos minutos finais. Exausto, foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo por Renzo López, mas, de tanta apreensão, sequer conseguiu se sentar no banco de reservas. Permaneceu em pé, como um torcedor frustrado, e viu o empate sair aos 52 minutos. Após o apito final, em entrevista à transmissão do Premiere, não escondeu a revolta.

“Com toda sinceridade, a minha vontade era de esculachar. Mas é preciso manter a cabeça fria agora. Não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. Mais uma vez, pecamos no final. Isso é cansativo, mas em algum momento teremos que mudar essa situação e fazer melhor. Fizemos um bom jogo, mas mesmo com um a mais, faltou maturidade. Infantilidade é a palavra que resume o que aconteceu hoje”, desabafou o centroavante rubro-negro.

Leia mais

Imagem - Vitória chega a abrir 2 a 0, mas cede o empate no fim contra o Juventude em jogo de duas expulsões

Vitória chega a abrir 2 a 0, mas cede o empate no fim contra o Juventude em jogo de duas expulsões

Imagem - Ônibus do Grêmio é atacado por torcedores; segurança ficou ferido

Ônibus do Grêmio é atacado por torcedores; segurança ficou ferido

Imagem - Canal esportivo estreia na TV aberta com futebol europeu; veja como sintonizar

Canal esportivo estreia na TV aberta com futebol europeu; veja como sintonizar

Com o resultado, o Vitória chegou aos 19 pontos e segue momentaneamente na 16ª colocação, três à frente do Vasco, primeira equipe do Z-4, que ainda entra em campo na rodada. Agora, o time terá a semana livre para trabalhar, de olho no próximo compromisso: contra o Flamengo, na segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã.

Mais recentes

Imagem - Bahia vence o Corinthians fora de casa e começa o segundo turno com o pé direito

Bahia vence o Corinthians fora de casa e começa o segundo turno com o pé direito
Imagem - Vitória chega a abrir 2 a 0, mas cede o empate no fim contra o Juventude em jogo de duas expulsões

Vitória chega a abrir 2 a 0, mas cede o empate no fim contra o Juventude em jogo de duas expulsões
Imagem - Ônibus do Grêmio é atacado por torcedores; segurança ficou ferido

Ônibus do Grêmio é atacado por torcedores; segurança ficou ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Enfermeira revela 3 sinais comuns nas últimas 24 horas antes da morte
01

Enfermeira revela 3 sinais comuns nas últimas 24 horas antes da morte

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’
02

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
03

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Sophie Charlotte e Xamã tentaram burlar regra na festa de Bruna Marquezine e foram vaiados
04

Sophie Charlotte e Xamã tentaram burlar regra na festa de Bruna Marquezine e foram vaiados