POLÍCIA INVESTIGA

Ônibus do Grêmio é atacado por torcedores; segurança ficou ferido

Episódio aconteceu momentos antes do embarque da delegação da equipe para Belo Horizonte



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 20:24

Torcedores do Grêmio em confusão no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre Crédito: Reprodução

O ônibus que transportava a delegação do Grêmio foi atacado por torcedores neste sábado (16), enquanto estacionava em uma área restrita do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para o embarque da equipe a Belo Horizonte. Lá, o time enfrentará o Atlético-MG neste domingo (17), pelo Brasileirão.

Os 'torcedores' cercaram o veículo. No local, algumas pessoas desferiram socos e chutes contra o ônibus, além de quebrar as janelas com pedras. De acordo com informações do clube tricolor, o segurança Luis Fernando Cardoso, conhecido como Fernandão, foi ferido "enquanto desempenhava sua função". Ainda segundo o Grêmio, o funcionário "foi atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência".

Segundo informações do portal GE, a pedra foi arremessada por um torcedor que ainda não foi identificado. Apenas Fernandão teria sido ferido no ato de vandalismo. Ainda não há maiores informações sobre o ocorrido. "Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a paz no futebol", disse o Grêmio em nota oficial.

Ainda de acordo com o informe, a diretoria afirmou estar "tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar nas investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei".

A partir da identificação dos culpados, a cúpula gremista pretende banir esses participantes do ato de vandalismo dos jogos no seu estádio. Caso algum "torcedor" faça parte do quadro social, ele será julgado dentro das violações de conduta previstas no estatuto da agremiação gaúcha.