MELHOR LIGA DO PLANETA

Confira tudo sobre o início da Premier League 2025/26: calendário, favoritos e transmissão

Liverpool vai em busca do bicampeonato, mas terá forte concorrência de gigantes como Manchester City, Chelsea e Arsenal

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:31

Liverpool é o atual campeão da Premier League Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (15), as cortinas se abrem para mais uma temporada da Premier League, a liga mais assistida e considerada a melhor do planeta. Com um investimento estratosférico que ultrapassa os bilhões de euros em contratações apenas nesta janela, e um total de 33 brasileiros espalhados pelos 20 clubes, o palco inglês promete, mais uma vez, oferecer um espetáculo de intensidade, técnica e gols sem igual.

Para dar o pontapé inicial na temporada 2025/26, o atual campeão Liverpool, recebe o Bournemouth, em Anfield, às 16h, nesta sexta. Mas a grande atração da 1ª rodada é o embate entre Manchester United e Arsenal, neste domingo (17), no Old Trafford, às 12h30.

Como chega o atual campeão

A conquista do Liverpool na temporada 2024/25 foi um grande marco. Os Reds interromperam a hegemonia de quatro títulos consecutivos do Manchester City para erguer seu 20º troféu inglês, igualando o recorde do arquirrival Manchester United. Liderados pelo artilheiro e rei das assistências, Mohamed Salah (29 gols, 18 passes para gol), a equipe navegou com sucesso na transição pós-Jürgen Klopp sob o comando de Arne Slot.

Para defender a coroa e buscar o bicampeonato, o clube investiu pesado, desembolsando quase €300 milhões em talentos como o meia Florian Wirtz, o centroavante Hugo Ekitike e os laterais Jeremie Frimpong e Milo Kerkz, reforçando significativamente seu já poderoso plantel.

Quem pode fazer frente

No entanto, o caminho para o título promete ser mais disputado do que nunca. O Manchester City, abalado pelo vice-campeonato passado, reagiu com força no mercado. Seis contratações já chegaram ao Etihad, e a possível contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma seria a cereja do bolo, demonstrando a determinação de Guardiola em retomar o trono.

Ainda em Manchester, o United, após uma campanha decepcionante (15º lugar), busca ressurreição. A montagem de um novo trio de ataque com Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo sinaliza a ambição de voltar a brigar no topo da tabela.

Londres também chega com sede de glória. O Chelsea, após conquistar a Copa do Mundo de Clubes e investir astronômicos €1.6 bilhões nas últimas três janelas, parece finalmente pronto para transformar seu poderio financeiro em uma séria disputa pelo título, superando anos de luta apenas por vagas europeias.

O Arsenal, por sua vez, carrega o peso de três vice-campeonatos consecutivos. A chegada do sólido volante Martín Zubimendi e do artilheiro Viktor Gyökeres fortalece o projeto de Mikel Arteta, que almeja, mais do que nunca, por fim ao jejum e erguer a tão cobiçada taça.

Já o Tottenham, embora menos cotado para o título, chega embalado pela conquista da Europa League (seu primeiro troféu em 17 anos) e reforçado pelo talentoso atacante ganês Mohammed Kudus, sob o comando do promissor Thomas Frank, podendo ser um adversário incômodo.

Possíveis surpresas e decepções

Para além do tradicional "Big Six", a temporada promete muita disputa na luta pelas vagas europeias (Champions League para os 4-5 primeiros, Liga Europa para o 5º, Conference League para o 6º). Aston Villa e Nottingham Forest, que fizeram boas campanhas na temporada passada, mantiveram suas bases, se reforçaram com inteligência e entraram firme na briga por essas vagas.

O Crystal Palace também surge como um caso especial: campeão da FA Cup na temporada passada em cima do City, iniciou esta com um triunfo sobre o próprio Liverpool nos pênaltis para conquistar a Supercopa da Inglaterra, demonstrando mentalidade vencedora e capacidade de incomodar os grandes. Em contraste, clubes como West Ham e Newcastle, que perderam peças-chave sem reposições equivalentes, enfrentam o risco de decepcionar.

Onde assistir

Os torcedores brasileiros terão como acompanhar toda essa emoção através dos canais Disney (ESPN na TV fechada e streaming no Disney+), com a novidade de que o Grupo Disney passará a sublicenciar algumas partidas por rodada para o novo canal de TV aberta XSports, que estreia no Brasil em 16 de agosto.

Premier League 2025/26

Início: 15 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Fim: 24 de maio de 2026 (domingo)

Número de equipes: 20

Atual campeão: Liverpool

Promovidos para a 1ª divisão: Burnley, Leeds United e Sunderland

Jogadores brasileiros

Arsenal: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus

Bournemouth: Evanilson

Brentford: Gustavo Nunes e Igor Thiago

Brighton: Igor Julio

Burnley: Lucas Pires

Chelsea: Estêvão, João Pedro, Andrey Santos

Manchester City: Ederson e Savinho

West Ham: Lucas Paquetá e Luis Guilherme

Newcastle: Bruno Guimarães e Joelinton

Crystal Palace: Matheus França

Fulham: Rodrigo Muniz e Andreas Pereira

Leeds United: Lucas Perri

Manchester United: Antony, Matheus Cunha e Casemiro

Liverpool: Alisson

Nottingham Forest: Jair, Morato, Murillo e Igor Jesus

Tottenham: Richarlison

Wolverhampton: Pedro Lima, André e João Gomes

Jogos da rodada de abertura da Premier League 2025/26

15/8 (sexta-feira), às 16h: Liverpool x Bournemouth

16/8 (sábado), às 8h30: Aston Villa x Newcastle

16/8 (sábado), às 11h: Brighton x Fulham

16/8 (sábado), às 11h: Sunderland x West Ham

16/8 (sábado), às 11h: Tottenham x Burnley

16/8 (sábado), às 13h30: Wolverhampton x Manchester City

17/8 (domingo), às 10h: Chelsea x Crystal Palace

17/8 (domingo), às 10h: Nottingham Forest x Brentford

17/8 (domingo), às 12h30: Manchester United x Arsenal