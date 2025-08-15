Acesse sua conta
Confira tudo sobre o início da Premier League 2025/26: calendário, favoritos e transmissão

Liverpool vai em busca do bicampeonato, mas terá forte concorrência de gigantes como Manchester City, Chelsea e Arsenal

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:31

Liverpool é o atual campeão da Premier League
Liverpool é o atual campeão da Premier League Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (15), as cortinas se abrem para mais uma temporada da Premier League, a liga mais assistida e considerada a melhor do planeta. Com um investimento estratosférico que ultrapassa os bilhões de euros em contratações apenas nesta janela, e um total de 33 brasileiros espalhados pelos 20 clubes, o palco inglês promete, mais uma vez, oferecer um espetáculo de intensidade, técnica e gols sem igual.

Para dar o pontapé inicial na temporada 2025/26, o atual campeão Liverpool, recebe o Bournemouth, em Anfield, às 16h, nesta sexta. Mas a grande atração da 1ª rodada é o embate entre Manchester United e Arsenal, neste domingo (17), no Old Trafford, às 12h30.

Confira todos os times da Premier League 2025/26

Bournmouth por Divulgação
Arsenal por Divulgação
Aston Villa por Divulgação
Brentford por Divulgação
Brighton por Divulgação
Burnley por Divulgação
Chelsea por Divulgação
Crystal Palace por Divulgação
Everton por Divulgação
Fulham por Divulgação
Leeds United por Divulgação
Liverpool  por Divulgação
Manchester City por Divulgação
Manchester United por Divulgação
Newcastle por Divulgação
Nottingham Forest por Divulgação
Sunderland por Divulgação
Tottenham por Divulgação
West Ham por Divulgação
Wolverhampton por Divulgação
Bournmouth por Divulgação

Como chega o atual campeão

A conquista do Liverpool na temporada 2024/25 foi um grande marco. Os Reds interromperam a hegemonia de quatro títulos consecutivos do Manchester City para erguer seu 20º troféu inglês, igualando o recorde do arquirrival Manchester United. Liderados pelo artilheiro e rei das assistências, Mohamed Salah (29 gols, 18 passes para gol), a equipe navegou com sucesso na transição pós-Jürgen Klopp sob o comando de Arne Slot.

Para defender a coroa e buscar o bicampeonato, o clube investiu pesado, desembolsando quase €300 milhões em talentos como o meia Florian Wirtz, o centroavante Hugo Ekitike e os laterais Jeremie Frimpong e Milo Kerkz, reforçando significativamente seu já poderoso plantel.

Quem pode fazer frente

No entanto, o caminho para o título promete ser mais disputado do que nunca. O Manchester City, abalado pelo vice-campeonato passado, reagiu com força no mercado. Seis contratações já chegaram ao Etihad, e a possível contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma seria a cereja do bolo, demonstrando a determinação de Guardiola em retomar o trono.

Ainda em Manchester, o United, após uma campanha decepcionante (15º lugar), busca ressurreição. A montagem de um novo trio de ataque com Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo sinaliza a ambição de voltar a brigar no topo da tabela.

Londres também chega com sede de glória. O Chelsea, após conquistar a Copa do Mundo de Clubes e investir astronômicos €1.6 bilhões nas últimas três janelas, parece finalmente pronto para transformar seu poderio financeiro em uma séria disputa pelo título, superando anos de luta apenas por vagas europeias.

O Arsenal, por sua vez, carrega o peso de três vice-campeonatos consecutivos. A chegada do sólido volante Martín Zubimendi e do artilheiro Viktor Gyökeres fortalece o projeto de Mikel Arteta, que almeja, mais do que nunca, por fim ao jejum e erguer a tão cobiçada taça.

Já o Tottenham, embora menos cotado para o título, chega embalado pela conquista da Europa League (seu primeiro troféu em 17 anos) e reforçado pelo talentoso atacante ganês Mohammed Kudus, sob o comando do promissor Thomas Frank, podendo ser um adversário incômodo.

Possíveis surpresas e decepções

Para além do tradicional "Big Six", a temporada promete muita disputa na luta pelas vagas europeias (Champions League para os 4-5 primeiros, Liga Europa para o 5º, Conference League para o 6º). Aston Villa e Nottingham Forest, que fizeram boas campanhas na temporada passada, mantiveram suas bases, se reforçaram com inteligência e entraram firme na briga por essas vagas.

O Crystal Palace também surge como um caso especial: campeão da FA Cup na temporada passada em cima do City, iniciou esta com um triunfo sobre o próprio Liverpool nos pênaltis para conquistar a Supercopa da Inglaterra, demonstrando mentalidade vencedora e capacidade de incomodar os grandes. Em contraste, clubes como West Ham e Newcastle, que perderam peças-chave sem reposições equivalentes, enfrentam o risco de decepcionar.

Onde assistir

Os torcedores brasileiros terão como acompanhar toda essa emoção através dos canais Disney (ESPN na TV fechada e streaming no Disney+), com a novidade de que o Grupo Disney passará a sublicenciar algumas partidas por rodada para o novo canal de TV aberta XSports, que estreia no Brasil em 16 de agosto.

Premier League 2025/26

Início: 15 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Fim: 24 de maio de 2026 (domingo)

Número de equipes: 20

Atual campeão: Liverpool

Promovidos para a 1ª divisão: Burnley, Leeds United e Sunderland

Jogadores brasileiros

Arsenal: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus

Bournemouth: Evanilson

Brentford: Gustavo Nunes e Igor Thiago

Brighton: Igor Julio

Burnley: Lucas Pires

Chelsea: Estêvão, João Pedro, Andrey Santos

Manchester City: Ederson e Savinho

West Ham: Lucas Paquetá e Luis Guilherme

Newcastle: Bruno Guimarães e Joelinton

Crystal Palace: Matheus França

Fulham: Rodrigo Muniz e Andreas Pereira

Leeds United: Lucas Perri

Manchester United: Antony, Matheus Cunha e Casemiro

Liverpool: Alisson

Nottingham Forest: Jair, Morato, Murillo e Igor Jesus

Tottenham: Richarlison

Wolverhampton: Pedro Lima, André e João Gomes

Jogos da rodada de abertura da Premier League 2025/26

15/8 (sexta-feira), às 16h: Liverpool x Bournemouth

16/8 (sábado), às 8h30: Aston Villa x Newcastle

16/8 (sábado), às 11h: Brighton x Fulham

16/8 (sábado), às 11h: Sunderland x West Ham

16/8 (sábado), às 11h: Tottenham x Burnley

16/8 (sábado), às 13h30: Wolverhampton x Manchester City

17/8 (domingo), às 10h: Chelsea x Crystal Palace

17/8 (domingo), às 10h: Nottingham Forest x Brentford

17/8 (domingo), às 12h30: Manchester United x Arsenal

18/8 (segunda-feira), às 16h: Leeds United x Everton

