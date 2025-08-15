Acesse sua conta
Confira tudo sobre o início da LaLiga 2025/26: calendário, favoritos e transmissão

Barcelona defende o título, Real Madrid busca retomada e Atlético tenta surpreender em mais uma temporada da liga espanhola

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:21

Barcelona é o atual campeão de LaLiga
Barcelona é o atual campeão de LaLiga Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (15), a bola volta a rolar nos principais palcos do planeta para o início de mais uma temporada de LaLiga, um dos campeonatos mais técnicos e tradicionais do futebol, conhecido mundialmente como a “liga das estrelas”. Com mais de 500 milhões de euros investidos pelos 20 clubes e a presença de 10 jogadores brasileiros, os gramados espanhóis prometem, mais uma vez, entregar futebol de alto nível e rivalidades intensas.

A abertura do torneio terá dois jogos nesta sexta: o Girona recebe o Rayo Vallecano às 14h, enquanto o Villarreal enfrenta o Real Oviedo em casa, às 16h30. Os gigantes entram em cena apenas no fim de semana. No sábado (16), o Barcelona estreia fora de casa contra o Mallorca, às 14h30. Já na terça (19) o Real Madrid joga no Santiago Bernabéu diante do Osasuna, às 16h.

Confira todos os times da LaLiga 2025/26

Como chega o atual campeão

Nacionalmente, a temporada 2024/25 foi perfeita para o Barcelona. O clube conquistou a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e ainda se sagrou campeão de LaLiga pela 28ª vez. Tudo isso logo no primeiro ano sob o comando de Hansi Flick, que implantou um estilo de jogo vertical, ofensivo e envolvente. A força desse modelo ficou evidente nos números: a equipe terminou o campeonato com 102 gols marcados, liderada pelo potente trio de ataque formado por Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Para defender o trono e buscar o bicampeonato, o Barça manteve a base do elenco, com apenas a saída do zagueiro Iñigo Martínez como baixa relevante. No mercado, apostou em reforços pontuais: o goleiro Joan García e os atacantes Marcus Rashford e Roony Barghdji. O grande retorno, porém, será outro. Após duas temporadas atuando em Montjuic, o clube volta a mandar seus jogos no Camp Nou, que promete ser um trunfo extra na luta por mais títulos.

Quem pode fazer frente

Como sempre, o Real Madrid surge como um dos grandes favoritos ao título espanhol, ao lado do Barcelona. Após encerrar a última temporada de forma frustrante, sem conquistar nenhum troféu relevante, os Merengues passaram por uma verdadeira revolução, que começou no banco de reservas. Xabi Alonso assumiu o comando no lugar de Carlo Ancelotti, trazendo consigo uma nova filosofia de jogo.

Além da mudança de estilo, o clube investiu pesado em reforços. Foram 167 milhões de euros gastos na contratação do zagueiro Dean Huijsen, dos laterais Trent Alexander-Arnold e Álvaro Carreras, e do meia Franco Mastantuono. O objetivo é claro: recuperar a hegemonia de LaLiga. Por outro lado, o time se despediu de dois pilares dos últimos anos, o lateral Lucas Vázquez e o meia Luka Modrić.

Mas há mais de uma década, também se tornou tradição ver o Atlético de Madrid ocupar o posto de terceira força do futebol espanhol, sempre tentando desafiar os gigantes Barça e Real. Sob o comando de “Cholo” Simeone, que mudou o patamar do clube desde a temporada 2011/12, os colchoneros investiram forte para repetir os feitos de 2013/14 e 2020/21, quando superaram a soberania blaugrana e merengue para conquistar LaLiga.

Com várias saídas e 175 milhões de euros aplicados em contratações, o Atleti rejuvenescido ganhou novo fôlego. Chegaram o zagueiro Dávid Hancko, os laterais Marc Pubill e Matteo Ruggeri, o volante Johnny Cardoso, os meias Álex Baena e Thiago Almada, além do atacante Giacomo Raspadori. Já entre as baixas, o clube se despediu do zagueiro César Azpilicueta, do lateral Reinildo, dos meias Axel Witsel, Rodrigo Riquelme e Saúl, e também do atacante Ángel Correa.

Possíveis surpresas e decepções

Com as três primeiras colocações praticamente já garantidas por Barça, Real e Atleti, a temporada promete muita disputa na luta pelas vagas europeias (Champions League para os 4-5 primeiros, Liga Europa para o 5º, Conference League para o 6º). Os principais candidatos a ficar com as vagas são justamente as equipes que ficaram com elas na temporada passada: Athletic Bilbao, Villarreal e Real Betis. Dentre as equipes menos badaladas, Rayo Vallecano e Osassuna podem aprontar.

Em contrapartida, dois dos mais tradicionais times do futebol espanhol, Sevilla e Valência, em meio a muitas dificuldades financeiras, devem, mais uma vez, passar longe da briga por vaga nas competições europeias. Além deles, a Real Sociedad, equipe que vinha fazendo bonito nas últimas temporadas, deve sentir a troca no comando técnico e a falta de reforços e fazer uma campanha mais modesta.

Briga contra o rebaixamento

Nas duas últimas temporadas, três dos seis times que subiram de LaLiga 2 para a elite do futebol espanhol não resistiram e caíram logo no ano seguinte. Em 2023/24, o Granada viveu a gangorra de conquistar o acesso e, na sequência, ser rebaixado como lanterna. Já na última edição, Real Valladolid e Leganés também não conseguiram a permanência.

A disputa contra a degola, porém, foi intensa até as rodadas finais, com o Getafe, 13º colocado, terminando apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O cenário indica que a luta em 2025/26 deve ser equilibrada mais uma vez.

Os novatos desta temporada são Levante, campeão de LaLiga 2 em 2024/25, Elche, o vice, e Real Oviedo, que conquistou o acesso via playoffs. Sem o mesmo poder das demais equipes, são os principais candidatos ao descenso e terão que lutar para garantir a permanência.

Entre os times que já estavam na primeira divisão, o Alavés também aparece como candidato à briga contra a degola, já que terminou a temporada passada em 15º lugar e praticamente não contratou para a nova temporada.

Onde assistir

Os direitos de transmissão de LaLiga no Brasil pertencem com exclusividade aos canais Disney. Todas as partidas estão disponíveis no streaming Disney+, enquanto uma seleção de jogos também é exibida nos canais ESPN, na TV por assinatura.

LaLiga 2025/26

Início: 15 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Fim: 24 de maio de 2026 (domingo)

Número de equipes: 20

Atual campeão: Barcelona

Promovidos para a 1ª divisão: Elche, Levante e Oviedo

Jogadores brasileiros

Alavés: Calebe;

Barcelona: Raphinha;

Betis: Natan;

Girona: Vitor Reis;

Real Madrid: Éder Militão, Endrick, Rodrygo e Vinicius Jr.;

Sevilla: Marcão;

Villarreal: Luiz Júnior

Jogos da primeira rodada da La Liga 2025/26

Sexta-feira (15/08)

Girona x Rayo Vallecano – 14h

Villarreal x Oviedo – 16h30

Sábado (16/08)

Mallorca x Barcelona – 14h30

Alavés x Levante – 16h30

Valencia x Real Sociedad – 16h30

Domingo (17/08)

Celta de Vigo x Getafe – 12h

Athletic Bilbao x Sevilla – 14h30

Espanyol x Atlético de Madrid – 16h30

Segunda-feira (18/08)

Elche x Betis – 16h

Terça-feira (19/08)

Real Madrid x Osasuna – 16h

