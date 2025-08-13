Acesse sua conta
Globo acerta contratação de narrador da TNT e apresentadora da ESPN

Jorge Iggor e Mariana Spinelli integrarão a GE TV, novo projeto digital da Globo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:38

Jorge Iggor e Mariana Spinelli
Jorge Iggor e Mariana Spinelli Crédito: Reprodução/Instagram

A TV Globo anunciou a contratação de dois reforços de peso para compor o elenco da GE TV, seu novo projeto esportivo digital no YouTube: o narrador Jorge Iggor, ex-TNT Sports, e a apresentadora Mariana Spinelli, ex-ESPN. A dupla integrará a equipe responsável por comandar transmissões e programas no canal, que será lançado nos próximos meses com o objetivo de competir diretamente com a influência e a audiência da CazéTV no meio digital.

Jorge Iggor deixa a TNT Sports após uma trajetória de 16 anos no projeto esportivo da Warner Bros. Discovery, onde estava desde 2007. No Instagram, ele não comentou diretamente sobre a saída, mas compartilhou nos stories um vídeo de um brinde em um restaurante com a legenda: "Vem aí um novo tempo".

Durante sua passagem pela TNT, narrou grandes competições como a Uefa Champions League e o Campeonato Paulista, além de apresentar programas como De Sola a Dez, De Zero a Dez e Arquibancada TNT. Muito ativo nas redes sociais, o narrador reúne 1,1 milhão de seguidores, número que o coloca como um dos comunicadores esportivos mais influentes do país.

Já Mariana Spinelli encerra um ciclo de sete anos na ESPN, emissora que integrou em 2017 como estagiária. Promovida em 2019, e posteriormente assumindo a apresentação de programas em 2021, ela se destacou na condução de atrações da casa e na cobertura de eventos como repórter. Também foi presença constante como comentarista em partidas de futebol feminino.

A GE TV será hospedada no canal atual do GE no YouTube, que já soma mais de 6 milhões de inscritos. Inspirado no modelo da CazéTV, o projeto prevê transmissões ao vivo de eventos esportivos, programas de debate e conteúdo pré e pós-jogo. A Globo também estuda acordos para exibir competições como a NFL.

O lançamento do canal ocorre em meio a movimentações no setor esportivo da emissora, que recentemente perdeu a apresentadora Bárbara Coelho para a CazéTV, pouco antes da cobertura do Mundial de Clubes.

